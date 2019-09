Joshua Boyle aurait imposé un régime à sa femme

Jason Neubauer a ajouté que c'était là un moyen concret pour M. Boyle de contrôler Mme Coleman. Il a mentionné une liste apparemment préparée par M. Boyle qui stipulait que Mme Coleman devait perdre 2,5 livres par semaine — sous peine d'être punie, selon le procureur.

En contre-interrogatoire à ce sujet, M. Boyle a répliqué que le couple se querellait depuis des années concernant leur poids respectif et que la liste visait simplement à alimenter les discussions, sans prévoir de punitions.

Joshua Boyle, 36 ans, a plaidé non coupable à différents chefs d'accusation à l'endroit de Mme Coleman, notamment voie de fait, agression sexuelle et séquestration, entre octobre et décembre 2017.

Les infractions auraient été commises à leur retour au Canada, après avoir passé cinq ans comme otages d'extrémistes liés aux talibans. Le couple avait été enlevé lors d'un voyage de randonnée en Afghanistan, en 2012.