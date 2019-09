Marwah Rizqy invite Gaétan Barrette à se présenter à la direction du PLQ

Elle a fait cette déclaration surprenante, mercredi, à Bromont, à l'entrée du caucus présessionnel de son parti. Mme Rizqy et M. Barrette étaient alors côte à côte dans une mêlée de presse au sujet des fuites de données chez Industrielle Alliance.

Celle qui est elle-même pressentie pour être candidate à la succession de Philippe Couillard – mais qui ne l'a pas encore annoncé officiellement – a invité M. Barrette à se lancer dans la course, en vantant ses talents de débatteur.

« J'ai appelé Gaétan et j'ai dit : "Lance-toi, Gaétan! Ça va être le fun! Vas-y, ça va être une belle course!" »

On sait que Gaétan est un excellent débatteur, c'est un homme d'idées; et les militants, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent une course avec des idées, ils ne veulent surtout pas une course plate.

Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent