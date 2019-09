Les États-Unis vont interdire les cigarettes électroniques aromatisées 

Beaucoup de gens pensent que le vapotage, c'est formidable. Cela n'a rien de formidable, cela crée plein de problèmes. Donald Trump, président des États-Unis

Les autorités sanitaires ont annoncé en même temps l'interdiction à venir des liquides aromatisés, par exemple au menthol, à la mangue ou à la fraise, non pas parce que les arômes sont jugés nocifs en eux-mêmes, mais parce qu'ils attirent toute une génération de jeunes qui deviennent dépendants à la nicotine présente dans ces liquides, effaçant des années de progrès contre la cigarette.

Un élève du secondaire sur quatre vapotait en 2019 aux États-Unis contre un sur cinq en 2017-2018, selon une enquête publique annuelle, a annoncé le département de la Santé, en publiant des résultats préliminaires.

Tous les goûts autres que le goût du tabac seront prochainement retirés du marché, a expliqué le secrétaire à la Santé, Alex Azar.

Le texte de loi paraîtra dans « plusieurs semaines » et entrera en vigueur 30 jours plus tard.

Les produits aromatisés au tabac pourront continuer à être vendus, mais devront demander une autorisation de mise sur le marché d'ici mai 2020.

Nous avons l'intention de faire sortir du marché les e-cigarettes aromatisées afin de renverser l'épidémie très inquiétante d'usage d'e-cigarettes chez les jeunes. Alex Azar, secrétaire à la Santé

Jusqu'à présent, ces produits étaient distribués dans un relatif laxisme. La Food and Drug Administration (FDA) veut désormais strictement contrôler le marché.

Le secrétaire à la Santé a directement accusé l'administration de Barack Obama d'avoir laissé le champ libre aux fabricants dans l'espoir que les fumeurs se mettent à vapoter à la place, le vapotage étant considéré comme une méthode moins nocive, comparable aux timbres et gommes à la nicotine.

Mais c'était sans compter sur leur succès éclair chez les jeunes, qui ont, surtout dans les premières années, été abondamment ciblés par les fabricants sur les réseaux sociaux, voire dans les écoles.

Comme les cigarettes furent un temps promues comme un produit sensuel ou viril, les e-cigarettes ont été présentées comme une alternative cool et saine à la cigarette.

Gravement malades

En dehors du problème de l'accoutumance à la nicotine, jugée dangereuse par les autorités sanitaires pour des cerveaux encore en développement, une crise plus spectaculaire est née cet été, alors que 450 personnes sont tombées gravement malades après avoir vapoté et que six sont décédées de maladies pulmonaires aigües.

Les malades toussent, s'essoufflent, n'arrivent plus à respirer. Beaucoup sont hospitalisés aux soins intensifs et branchés sur des respirateurs artificiels. Des jeunes en bonne santé se sont retrouvés dans des comas artificiels.

On ignore quel ingrédient a causé exactement les maladies pulmonaires.

Dans de nombreux cas, les liquides contenaient du THC, la substance psychoactive du cannabis, mais il est probable que ce soit l'un des nombreux additifs des liquides qui ait endommagé les poumons en étant vaporisé et inhalé. L'État de New York a cité une huile de vitamine E comme cause possible, mais cela n'est pas confirmé par la FDA.

L'offensive réglementaire contre les cigarettiers électroniques s'accélère donc.

La FDA avait déjà imposé des amendes contre des commerces vendant aux mineurs, et sommé des fabricants de retirer de la vente certains liquides aromatisés.

Elle a déjà aussi menacé le leader du marché, Juul, de sanctions en raison de ses pratiques marketing destinées aux jeunes. La société a retiré l'an dernier ses cartouches aromatisées (menthe, vanille, mangue, concombre ou crème brûlée) des ventes en magasin, les restreignant aux ventes en ligne.

Les cigarettes électroniques sont interdites à la vente aux mineurs aux États-Unis, soit aux moins de 18 ou 21 ans, selon les États. San Francisco est la seule grande ville à les voir complètement interdites.

Malgré la pression, Juul, une start-up de San Francisco qui avait l'an dernier les trois quarts du marché américain, a reçu un investissement de 13 milliards de dollars l'an dernier de l'un des plus grands cigarettiers du monde, Altria.

Le marché mondial était estimé à 10 milliards de dollars en 2018 par la société Grand View Research.