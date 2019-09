Site d’injection supervisée à Sudbury : au tour des groupes communautaires de s’exprimer

Depuis juin, 2336 personnes ont répondu à un sondage mis en ligne par les membres de la Stratégie communautaire contre les drogues de la ville du Grand Sudbury.

Le groupe a aussi rencontré individuellement 200 utilisateurs de drogues pour mieux comprendre leur réalité et leurs opinions face à d’éventuels services de consommation supervisée.

Santé publique Sudbury et districts, qui pilote l’étude, veut maintenant entendre les préoccupations et les doléances des différents organismes qui offrent des services sociaux.

Des discussions de groupe devraient se tenir d’ici la fin du mois. L’infirmière du bureau de santé publique, Chantal Bélanger, indique que les rencontres permettront aux représentants d’organismes de répondre à plusieurs questions au nom de leur clients.

Le directeur général du Réseau Access Network, Richard Rainville, promet de répondre à l’invitation. Son organisme offre des services d’éducation et de prévention liés aux drogues et à la sexualité.

M. Rainville croit que le succès d'un service de consommation supervisée passe par leur mobilité.

C’est comme nos services d’outreach, on les offre 7 jours par semaine dans la rue. On n’exige pas que les clients viennent à notre bureau. On les rencontre là où ils ont besoin.

Richard Rainville, directeur général du Réseau Access Network