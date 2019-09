Partielle dans Jean-Talon : l'attaché de Régis Labeaume sollicité par le PLQ

Le principal intéressé n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. « Il n'y a aucune demande formelle », affirme M. Nolin. Il ne nie toutefois pas avoir eu des contacts à ce sujet avec des membres du Parti libéral du Québec (PLQ), ce qu'il trouve flatteur.

Effectivement, des gens m'ont manifesté qu'ils trouveraient intéressant que je sois candidat. Paul-Christian Nolin, attaché de presse du maire de Québec

Il révèle qu'il a aussi été approché pour la campagne électorale fédérale, qui vient d'être déclenchée. Il a cependant fermé la porte, se disant toujours « très heureux » aux côtés du maire Labeaume.

Un siège important

Le siège de Jean-Talon est vacant à l'Assemblée nationale depuis le départ de Sébastien Proulx, le 30 août dernier. L'élection partielle doit être déclenchée dans les six mois suivants.

Pour le PLQParti libéral du Québec , cette circonscription revêt une importance particulière : c'est la seule qu'ils ont remportée à l'est de Montréal, lors des dernières élections provinciales.

Dans les circonstances, la vaste expérience politique de Paul-Christian Nolin pourrait être un atout.

Paul-Christian Nolin (à l'arrière) accompagne le maire Régis Labeaume depuis 12 ans Photo : Radio-Canada

Non seulement est-il l'attaché de presse de Régis Labeaume depuis ses débuts, en 2007, mais il a aussi œuvré précédemment pour l'ex-mairesse Andrée P. Boucher ainsi que pour l'opposition à l'hôtel de ville, de 1993 à 2001.

Pas de commentaires

Le président de l'association libérale de Jean-Talon, Antoine Rouleau, n'a pas voulu indiquer si M. Nolin serait l'homme de la situation pour aider le PLQ Parti libéral du Québec à conserver ce château fort.

« Je laisse le soin à Véronyque Tremblay [la directrice générale du PLQ] de faire les approches auprès des candidats potentiels », a-t-il commenté.

À la permanence du PLQParti libéral du Québec , le responsable des communications n'a rien voulu confirmer ou infirmer par rapport à M. Nolin. « Le plus important pour nous, c'est d'être prêt et on va l'être pour remporter Jean-Talon », indique Maxime Roy.

L'attachée de presse du premier ministre François Legault, Nadia Talbot, n'a pas été en mesure de préciser si l'élection partielle dans Jean-Talon serait déclenchée uniquement une fois que sera passé le scrutin fédéral du 21 octobre.