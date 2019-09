Fourrures Grenier, de Barraute jusqu'au Nunavut

Avec plus de 80 points de vente dans plusieurs provinces du pays, dont l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et même le Nunavut, l'entreprise Fourrures Grenier a une place enviable dans l'industrie de la fourrure. Les propriétaires ont toutefois fait le choix, en 1985, de s'établir bien loin des grands centres, dans la petite communauté de Barraute.

Un choix gagnant, comme l'explique la présidente-directrice générale de l'entreprise, Jeanne Grenier. Que l'entreprise manufacturière soit installée un peu n'importe où, le plus important c'est la main-d'œuvre, puis ici à Barraute, on a une bonne main-d'œuvre. Puis on a des gens qualifiés qui connaissent leur travail , explique-t-elle.

Jeanne Grenier Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

On travaille dans une région froide. On fait un produit, on le teste pour que le produit soit de meilleure qualité et le plus chaud possible. Jeanne Grenier

L'entreprise s'est fortement développée, passant d'un à 36 employés en période de pointe. Deux bâtiments adjacents à celui d'origine ont été acquis et un troisième a été construit. On a acheté le bâtiment du voisin qui avait une piscine creusée puis après ça, on a rempli ça, parce qu'elle ne servait plus, de gravel, de ciment, puis on s'est fait un entrepôt , explique Mme Grenier.

Pour le maire de Barraute, Yvan Roy, Fourrures Grenier est un atout de taille pour la municipalité. De ce genre de commerce là, on n'en a pas beaucoup, souligne-t-il. Les gens sont plus attirés par les villes environnantes, qui ont un potentiel de développement beaucoup plus que pour notre municipalité.

La tradition de la trappe

Au commencement, les entrepreneurs se contentaient d'acheter les peaux à des trappeurs puis de les revendre, témoigne la cofondatrice de l'entreprise, Rita Grenier. Après qu'on ait commencé, il y a un des manufacturiers qui m'a donné une peau tannée, ce que je n'avais jamais vu. Puis j'ai fait un chapeau à mon fils, que je ne ferais pas aujourd'hui de la même façon. Là je me suis dit que c'était possible , témoigne-t-elle.

On a vraiment commencé avec les moyens du bord. Rita Grenier

Encore aujourd'hui, la famille Grenier achète les fourrures des trappeurs de la région et les prépare dans son atelier. Elles proviennent beaucoup des Autochtones. Ça fait partie de leur tradition, de leur mode de vie, ils mangent même leur viande puis après ils viennent vendre leurs peaux ici , explique Jeanne Grenier.

En déménageant la boutique à Val-d'Or, Fourrures Grenier pourra prendre de l'expansion dans sa manufacture de Barraute. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les peaux doivent toutefois être envoyées à l'extérieur de la région pour être tannées, afin de pouvoir être utilisées pour concevoir des vêtements et bottes. Parce que c'est vraiment spécialisé, précise Jeanne Grenier. On doit les envoyer à Winnipeg.

Préserver l'expertise

Le maintien de l'expertise et le partage des connaissances sont un défi de tous les jours dans cette entreprise. Rita Grenier s'affaire d'ailleurs à transmettre son savoir. Nos employés, c'est nous autres qui les formons. En Abitibi, il n'y a pas personne, pas d'école ici pour cela , explique-t-elle.

Rita Grenier Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

À l'arrivée d'une nouvelle employée, elle est jumelée avec une mentor. Après quelques semaines d'essais, on voit c'est quoi ses affinités, explique Francine Grenier. Si c'est plus le taillage, le collage, la taille, la couture.

La durabilité des produits est fondamentale, selon Jeanne Grenier. Il y a des gens qui ont encore leurs bottes qu'ils ont achetées en 1993 , souligne-t-elle, non sans une pointe de fierté.

Un déménagement pour poursuivre l'expansion

Les entrepreneures ont pris la difficile décision de déménager leur boutique à Val-d'Or, faute de place à Barraute, pour poursuivre leur expansion. Je pense qu'on a atteint vraiment la limite , témoigne Francine Grenier, au milieu de l'atelier surchargé.

Francine Grenier Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

On a des idées de nouveaux produits, on veut engager des nouvelles personnes. Jeanne Grenier