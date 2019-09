Les Aigles dressent le bilan de leur « meilleure saison à ce jour »

Bien entendu, nous sommes tous déçus du résultat, mais les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient sur le terrain. [...] Nous avons vécu et fait vivre à nos partisans une saison plus qu’enlevante et divertissante avec 35 victoires à domicile et seulement 18 défaites , a déclaré le directeur général des Aigles, René Martin.

L’équipe trifluvienne a subi une défaite crève-cœur, dimanche, lors du match ultime de leur série demi-finale contre les Jackals du New Jersey. Les hommes de T.J. Stanton ont baissé pavillon 4-3 en 10e manche.

Cette élimination hâtive représente une fin en queue de poisson à une saison que la direction des Oiseaux qualifie de meilleure saison qu’a connue l’équipe à ce jour . Ils ont terminé au deuxième rang du classement général avec une fiche de 58 victoires et 37 défaites.

Attentes élevées

Les attentes étaient donc élevées et l’objectif visé était de remporter un deuxième championnat dans l’histoire de la concession.

Renée Martin a tout de même souligné le travail et le professionnalisme de son personnel d’entraîneurs. Rappelons qu’à sa troisième saison à la barre de l’équipe, le gérant T.J. Stanton a remporté le titre d’instructeur de l’année dans la Can-Am, une première dans l’histoire des Aigles.

T.J. a toujours été reconnu comme un excellent recruteur pour rassembler une bonne équipe. Son travail durant l’hiver a été exceptionnel, il a su avoir ses éléments importants dès le début de la saison , a poursuivi M. Martin.

Le gérant et l’entraîneur seront d’ailleurs rencontrés par le président, Marc-André Bergeron, dans les prochains jours.