Tournée monstre et nouveaux albums pour Green Day, Weezer et Fall Out Boy

Envie de vibrer au son d’American Idiot, de Buddy Holly et de Sugar, We’re Going Down dans une seule et même soirée? Ce sera bientôt possible, puisqu’une tournée mondiale commune a été annoncée mardi pour trois géants de la musique rock : Green Day, Fall Out Boy et Weezer.

L’été 2020 sera électrisant pour les âmes de rockers : près d’une trentaine de dates de concerts ont été annoncées en Europe et en Amérique du Nord, entre juin et août prochains. La tournée nommée Hella Mega Tour fera un arrêt en sol canadien le 24 août, au Centre Rogers de Toronto.

D’autres dates seront annoncées sous peu, indique-t-on sur le site web de la tournée.

La prévente des billets pour la portion nord-américaine de la tournée commencera le 16 septembre. Le groupe de ska punk américain The Interrupters se joindra aux trois géants du rock lors des concerts donnés aux États-Unis et au Canada.

Nouvelle musique

L’annonce de la tournée a aussi marqué le coup d’envoi de nouvelles pièces pour les trois groupes.

Green Day en a profité pour annoncer la parution d'un nouvel album le 7 février, Father of All... La chanson du même nom a été lancée mardi.

Fall Out Boy a prévu mettre en vente une deuxième compilation de ses plus grands succès le 15 novembre, Believers Never Die: Volume 2. Le groupe a aussi lancé mardi la chanson Dear Future Self (Hands Up), en collaboration avec Wyclef Jean.

Le groupe Weezer a annoncé que son prochain album, Van Weezer, paraîtrait le 15 mai. Le groupe a mis en ligne la nouvelle pièce The End of the Game.