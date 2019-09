L'accès aux médicaments et la position des partis

En ce début de campagne, un internaute veut savoir :

- Comment les partis politiques entendent-ils exercer un contrôle sur l'accès aux médicaments et sur leur prix? L'internaute en question note aussi qu'il y a de plus en plus de ruptures de stock de médicaments indispensables.

Avant de présenter les réponses des partis, rappelons qu'un Canadien sur cinq - 20 % de la population - a de la difficulté à payer ses médicaments d'ordonnance, soit parce qu'il n'a pas accès à une assurance-médicaments publique ou privée, ou encore parce que son assurance ne couvre pas tout.

Pourtant, par habitant, le Canada compte parmi les pays qui dépensent le plus pour les médicaments. Ces données proviennent du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments.

La réponse des libéraux et celle des néo-démocrates à la question de notre internaute se ressemblent. Comme solution, essentiellement, le Parti libéral dit qu'il travaille présentement à la mise sur pied d'un programme national d'assurance-médicaments . Le Parti libéral ajoute qu'il en aura davantage à dire durant les prochaines semaines. De son côté, le Nouveau Parti démocratique écrit qu'il va mettre en place un système d'assurance-médicaments public .

Malgré ces réponses en apparence semblables, un expert en politiques pharmaceutiques, le professeur Marc-André Gagnon, de l'Université Carleton, à Ottawa, nous dit qu'il y a tout de même une différence importante entre les positions actuelles des deux partis.

Le Parti libéral, jusqu'à présent, s'est engagé à mettre en place un régime national d'assurance-médicaments. Tout porte à croire qu'on se dirigerait vers la proposition d'un régime public universel comme le propose le NPD, mais cette annonce-là n'a pas encore été faite , explique le professeur Gagnon. Le NPD, lui, est très clair : on veut un régime public universel d'assurance-médicaments.

Dans son programme, le NPD promet une assurance-médicaments de qualité pour tous, quels que soient votre emploi, votre lieu de résidence, votre âge, votre état de santé ou votre revenu .

Selon le professeur Gagnon, un programme public universel d'assurance-médicaments entraînerait des économies importantes pour les ménages canadiens, entre autres, parce qu'il aurait un pouvoir accru de négociation face aux compagnies pharmaceutiques et qu'il éliminerait un grand nombre d'intermédiaires très coûteux qui existent dans le système actuel.

Pour éviter les pénuries de médicaments, le professeur Gagnon estime toutefois qu'un régime d'assurance-médicaments doit non seulement négocier de meilleurs prix, mais qu'il doit aussi obtenir des firmes une garantie de livraison des médicaments. Selon M. Gagnon, cette garantie devrait prévoir des pénalités advenant des ruptures de stock, une pratique en place dans plusieurs pays.

De son côté, le Parti conservateur s'oppose à la création d'un programme public national d'assurance-médicaments.

Selon un rapport présenté en 2017 par le Conference Board du Canada, 98 % des Canadiens sont inscrits ou ont accès à un régime d'assurance-médicaments privé ou public , écrit le Parti conservateur en réponse à la question de notre internaute.

Mais cette étude que citent les conservateurs ne tient pas la route, tranche le professeur Marc-André Gagnon.

C'est une étude qui est sortie par le Conference Board en partenariat avec, à la fois, des compagnies d'assurances, des firmes pharmaceutiques et des chaînes de pharmacies qui ont toutes intérêt à ne pas avoir de régime public universel , explique M. Gagnon. Selon lui, cette étude fait notamment abstraction du manque d'accès des Canadiens aux médicaments pour des raisons financières, alors que des études universitaires sérieuses ont démontré l'ampleur du problème.