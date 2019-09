La jeunesse au service des Olympiques de Gatineau cette saison

Le pilote des Olympiques est satisfait de ce que ses joueurs lui ont montré depuis la mi-août. J'aime l'acharnement que nos joueurs ont. On a vu une équipe qui travaille extrêmement fort durant les parties, qui était toujours sur la rondelle et qui utilisait sa vitesse , souligne Landry.

La formation sera encore une fois très jeune, avec près de la moitié des joueurs qui seront âgés de 16 ou 17 ans cette saison. Malgré tout, les joueurs croient être en mesure d'accomplir de belles choses.

Les jeunes veulent s'améliorer, devenir meilleurs et s'affirmer comme joueurs. Nos jeunes vétérans prennent leur place aussi. Je trouve qu'on a un très bon mix pour créer une identité d'équipe. Éric Landry, entraîneur-chef des Olympiques

Je pense qu'on va pouvoir surprendre cette année. On a vraiment beaucoup de talent. On va être une équipe qui va travailler vraiment fort, comme chaque année. On va être basés là-dessus et sur la vitesse. On voit ça dans les pratiques dernièrement et c'est vraiment le fun , raconte Manix Landry, qui jouera une deuxième saison à 16 ans seulement.

L'attaquant des Olympiques de Gatineau Manix Landry Photo : Gracieuseté surlevif.net / Olympiques de Gatineau

Le leadership des jeunes

Avec une formation aussi jeune, les Olympiques seront menés par d'aussi jeunes joueurs. L'attaquant Pier-Olivier Roy voit un désir chez les jeunes vétérans de montrer le chemin aux recrues.

C'est certain qu'on veut prendre plus de responsabilités ! L'an dernier on était jeunes et on a beaucoup maturé. Nous sommes de jeunes leaders, mais on est capable de mener l'équipe , affirme l'attaquant, qui a récolté 26 points en 56 matchs la saison dernière.

Le premier choix 2019 des Olympiques de Gatineau, Zach Dean, entouré du personnel de l'organisation Photo : Vincent Éthier / LHJMQ

Roy complétera un trio avec Carson MacKinnon et Zach Dean, quatrième choix au total lors du dernier repêchage. Selon lui, la formation a le potentiel de créer des flammèches.

Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'offensive. On a des jeunes comme Dean qui ont du bon talent. On va être une équipe très rapide. Ça va bien dans les matchs et les pratiques en ce moment. Pier-Olivier Roy, attaquant

Les Olympiques ont remporté trois de leurs sept rencontres préparatoires, mais ont montré de belles choses à l'offensive avec trois parties de cinq buts.

L'équipe a hâte de commencer la saison pour développer ce potentiel offensif. Tout le monde progresse bien au camp. On est très satisfaits. Nous commençons à trouver notre identité. Si ça continue de même, nous allons montrer de belles choses , croit Métis Roelens, qui aura de grandes responsabilités à sa troisième saison à Gatineau.

Les Olympiques vont amorcer leur saison le 20 septembre à Drummondville face aux Voltigeurs. Ils joueront leur match d'ouverture à domicile une semaine plus tard, en recevant le Drakkar de Baie-Comeau.