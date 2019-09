En route vers le 21 octobre

Ça y est, le Canada est en campagne électorale. Les citoyens auront près de six semaines pour faire le choix qui leur semblera le meilleur et élire le prochain gouvernement. Cet exercice est crucial pour la santé d’une démocratie.

Chaque élection est l’occasion pour Radio-Canada de démontrer la pertinence du diffuseur public. Notre rôle est de vous informer sur tous les enjeux au pays afin que vous ayez les outils nécessaires pour exercer votre droit de vote.

À l’heure de la désinformation et de la polarisation de l’opinion, nos journalistes vont redoubler d’efforts pour rapporter, révéler et expliquer.

Notre engagement

Notre couverture de l’élection fédérale 2019 sera axée sur les thèmes qui vous touchent de près, où que vous soyez au pays. Nous serons à vos côtés, à votre écoute.

Bien sûr, nous suivrons les chefs de parti. Nous garderons un oeil sur les luttes serrées et surveillerons l’évolution des tendances au sein de l’électorat. Nous offrirons également des analyses des différents enjeux et du contexte. Beaucoup de contexte.

Nous serons aussi à l’affût pour démêler le vrai du faux. Il faudra débusquer les influences extérieures, les robots, les trolls qui menacent l’intégrité du processus démocratique. Nous voulons vous aider à déjouer les pièges que certains voudront vous tendre.

Après nous avoir regardés, écoutés ou lus, vous aurez, nous l’espérons, appris quelque chose.

La couverture

Avec ses plateformes télé, radio et numérique, Radio-Canada est capable de joindre tous les Canadiens, quels que soient leur âge, leur origine ou leurs habitudes de consommation. Nos plateformes et formats numériques (web, appli, balados et infolettres) joueront un rôle de premier plan, bien entendu, mais la radio et la télé ne seront pas en reste.

Faire place à la discussion

Plus que jamais, RDI sera le lieu des grands débats. Aux Ex, à Mordus de politique, à En direct avec Patrice Roy, à 24/60 ou à RDI Économie, les panels de journalistes, d’experts et d’ex-politiciens vont alimenter la discussion et provoquer le choc des idées tout au long de la journée.

24/60 offrira aussi de grands forums sur des thèmes tels le leadership, l’urgence climatique ou tout autre sujet qui s’imposera pendant la campagne.

À la radio, Midi info proposera des débats de candidats et invitera des éditorialistes de partout au pays à se prononcer sur les thèmes qui touchent leurs régions.

Exposer, analyser, comprendre

Que ce soit en info en continu à RDI ou sur Radio-Canada.ca (Élections Canada 2019), que ce soit dans nos radiojournaux, au Téléjournal, aux Coulisses du pouvoir ou sur Espaces autochtones, vous aurez l’embarras du choix pour suivre la campagne.

Les balados Mêlée politique, Ça s’explique et Question d’intérêt se mettront évidemment en mode électoral et nous lancerons une infolettre qui offrira un compte-rendu plus personnalisé de la campagne.

Les Décrypteurs déploieront leurs énergies à fouiller les profondeurs du web pour débusquer les fausses nouvelles et autres manigances malveillantes. La Vérif reprendra aussi du service pour valider les affirmations et promesses lancées au fil de la campagne.

Rad (Nouvelle fenêtre) couvrira la campagne à la façon Rad, alliant information rigoureuse et approche déjantée.

Et c’est le retour de la Boussole électorale, version 2019 (Nouvelle fenêtre) . Hâtez-vous de faire le test!

Garder les pieds sur terre

Nos équipes seront présentes sur le terrain, près de vous. Nous proposerons notamment Le Canada en train, un projet radio et numérique grâce auquel deux reporters traverseront le pays en sens inverse à la rencontre de citoyens. Vous pourrez les suivre au fil de leurs découvertes sur Radio-Canada.ca, à Désautels le dimanche et à L’heure du monde.

Autre projet de reportage numérique : un reporter, un téléphone, des citoyens. Une expérience à consulter à la verticale sur votre mobile.

Vivre les grands moments

Une campagne électorale est jalonnée de quelques moments incontournables.

Après l’émission spéciale sur le déclenchement de ce matin, nous présenterons les débats des chefs, produits par le Partenariat canadien pour la production des débats.

La campagne culminera avec la soirée électorale mettant à profit toute notre expertise et la force du réseau, sur toutes nos plateformes. Vous pourrez aussi suivre le dévoilement des résultats en temps réel sur notre tableau de bord numérique. Des rendez-vous à ne pas manquer!

Une grande responsabilité

L’équipe de l’information de Radio-Canada est consciente de la responsabilité qui lui incombe de bien vous informer et de répondre à vos attentes.

La crédibilité d’un média repose sur la confiance des citoyens, encore davantage lorsqu’il s’agit d’un diffuseur public comme Radio-Canada. Votre vigilance nous force sans cesse à nous surpasser.

La campagne s’annonce excitante. Joignez-vous à nous!

Luce Julien est directrice générale de l'information à Radio-Canada