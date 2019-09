La Davie s’invite dans la campagne électorale fédérale

Le maire Gilles Lehouillier souhaite que la position du constructeur dans le secteur de la construction navale soit réaffirmée.

On demande aux partis politiques de se compromettre le plus rapidement possible et avec un échéancier. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Le maire juge que l’attribution du contrat pour la construction du ravitailleur Obélix, telle qu’avancée par le Parti conservateur du Canada, est insuffisante. Cela maintient tout de même le chantier Davie dans l’incertitude.

Une partie des installations du chantier maritime Davie, à Lévis, au Québec Photo : Radio-Canada / Jacques Boissinot

Pour ce qui est du Parti libéral de Justin Trudeau, Ottawa a annoncé en mai son intention d'ajouter un troisième partenaire à sa Stratégie nationale de construction navale. Un contrat qui semblait destiné au chantier maritime Davie.

Toutefois, un autre joueur s'est invité dans la course à l'appel d'offres. Heddle Marine, un chantier de l'Ontario, a depuis déposé une plainte au Tribunal canadien du commerce extérieur, accusant le gouvernement de vouloir favoriser injustement la Davie en lui accordant des contrats sans concurrence.

La présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Ann Gingras, déplore ce revirement de situation.

C’est un petit chantier, qui n’a pas les installations, qui n’a pas les expertises, qui n’a pas les capacités pour faire la construction, dit-elle. Ils sont dans la réparation de petits navires.

La stratégie ne fonctionne pas […] Il y a un retard lamentable dans tous les navires qui sont en construction actuellement. La seule option est d’introduire un troisième chantier. Il va de soi que c’est la Davie, qui détient 50 % de capacité de production au pays. Ann Gingras, présidente du CSN

Réparer les erreurs du passées

En 2011, le chantier situé à Lévis se retrouvait écarté des contrats de navires fédéraux de 33 milliards. Une erreur que Mme Gingras qualifie de historique et qu’elle craint de voir se répéter si le Parti conservateur du Canada entrait au pouvoir.

Le président de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie, André Komlosy, invite les candidats des partis à se préparer à répondre aux inquiétudes des électeurs et travailleurs concernés.

L’impact du chantier est provincial au Québec. […] Dans les treize régions administratives, on compte 839 entreprises membres qui recevront dans les quatre prochaines semaines la visite des candidats de tous les partis politiques. Préparez-vous à ce que l’on puisse vous questionner.

Il déplore la situation actuelle qui plonge les travailleurs dans l’incertitude. On a retardé le processus de 15 jours de plus […] Si le processus avait été respecté dans les délais, probablement que la question serait réglée aujourd’hui.

Nous voulons faire de la Davie, dans la grande région de Québec, l’équivalent de ce qu’est l’aéronautique à Montréal , ajoute le maire Gilles Lehouillier avec une pointe d'optimisme.

Par ailleurs, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est exprimé mercredi matin sur le dossier, déplorant que les chantiers Seaspan's Vancouver Shipyards et Irving Shipbuilding d'Halifax ont subséquemment accaparé une très large majorité des montants consacrés à la stratégie navale canadienne, ne laissant que moins de 3 % d’une somme de 100 milliards au chantier de la Davie.

Il a qualifié ceci de manque de respect pour le plus ancien, le plus compétent et le plus important chantier maritime au Canada et d'insulte que les gens de la grande région de Québec ne doivent pas accepter.