Le compositeur de Bryan Adams est l'auteur de la chanson des conservateurs

On doit à Jim Vallance des succès comme Cuts Like a Knife, Run to You, Summer of '69 et Somebody. Il a aussi composé pour Michael Bublé, Tina Turner, Ozzy Osbourne, Aerosmith, Rod Stewart et KISS.

La nouvelle chanson en anglais, forte en guitares, reste fidèle au style pop-rock de Vallance. Si vous écoutez bien, je pense que vous pouvez entendre quelques… accords qui évoquent ses précédentes œuvres , a dit le directeur des communications de la campagne conservatrice, Brock Harrison, en entrevue avec CBC.

Son titre Get Ahead est un clin d’œil au slogan de campagne « It’s time for you to get ahead », en français traduit par « Plus. Pour vous. Dès maintenant. » Une version française de la chanson a aussi été écrite.

C’est la première fois que le Parti conservateur du Canada commande une chanson pour une campagne électorale, a dit Brock Harrison. En 2008 et en 2015, Stephen Harper avait mis de l’avant la chanson Better Now, du groupe rock américain Collective Soul.

Le directeur des communications a précisé que le parti avait préféré avoir recours à une œuvre originale en partie pour éviter de jongler avec les droits d’utilisation d’une chanson appartenant à un ou une artiste.

Le parti n’a pas précisé combien il avait payé pour la nouvelle chanson, tel que prévu selon les termes du contrat.

De leur côté, les libéraux ont indiqué à CBC qu’ils dévoileraient leur musique dans les prochains jours, et qu’ils en profiteront pour mettre en lumière le travail de musiciens canadiens.

Les Canadiens et les Canadiennes sont appelées aux urnes le 21 octobre prochain.