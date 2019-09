La popularité grandissante des balados d'humour

Depuis quelques années, des humoristes ont adopté un nouveau média pour atteindre le public. La popularité des balados d’humour ne se dément pas; on n’a qu’à penser à l’émission Sous écoute de Mike Ward, qui récolte des centaines de milliers de visionnements sur YouTube, sans compter les milliers de téléchargements sur les plateformes d’écoute.

Inspirés par cette tendance, les organisateurs du festival RIEN enregistreront deux balados devant public.

https://www.youtube.com/watch?v=pLBaUqiC5Vc&feature=player_embedded

On jase de rien, animé par Pierre-Michel Morais-Godin propose des discussions avec les invités du festival, qui abordent des sujets dont ont ne parle pas suffisamment.

https://www.youtube.com/watch?v=Fgh0i3yr1z0&t=199s

J’ai déjà, est un balado bien connu du Québécois Ben Lefebvre, qui se moque des anecdotes de son public et de ses invités.

Le balado est une façon moderne de se faire découvrir. Nécessitant peu de moyens techniques, il permet aux humoristes de la relève de rejoindre un public plus rapidement par le biais du numérique.

Beaucoup de ces humoristes-là ne font pas partie du grand circuit qu’on voit à la télévision et ça leur permet de rejoindre plus de monde [...]. Ça peut amener de nouvelles personnes dans une salle de spectacle.

L’humoriste Ben Lefebvre soutient qu’il est difficile d’en tirer un profit, mais qu’il s’agit d’un outil efficace pour développer son public.

La retombée économique la plus immédiate, c’est la notoriété que ça nous donne quand on va faire des spectacles. C’est une retombée indirecte parce que les gens viennent nous voir parce qu’ils ont vu notre balado.

Pierre-Michel Morais-Godin est un grand consommateur de balados d'humour. Selon lui, il suffit d'en écouter un pour en découvrir d'autres.

Selon les invités, on va souvent découvrir un autre [balado] parce que les gens s’invitent entre eux et parlent de leurs projets et on finit par en découvrir de plus en plus

Pierre-Michel Morais-Godin, membre du comité organisateur du festival RIEN