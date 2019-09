Une trousse médico-légale aurait été détruite dans un cas présumé d'agression sexuelle

Dans la salle presque pleine de l'hôtel à Uashat, quatre avocats qui représentent les policiers font face à la procureure du Commissaire en déontologie policière.

La procureure a questionné, mercredi matin, Line Pinette, l’ancienne agente de liaison de la SPUMSécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam , sur ce qui est arrivé aux pièces à conviction dans une présumée affaire d’agression sexuelle sur un mineur qui se serait produite en 2010.

Cinq policiers font l'objet d'une enquête de discipline dans ce dossier pour avoir prétendument négligé le traitement de plaintes de la présumée victime et de sa famille, en 2011.

On reproche notamment à l’ex-directeur adjoint de la SPUMSécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam , Gilbert Vollant, d’avoir détruit une pièce à conviction, une trousse médico-légale, avant son analyse.

Selon l’agente de liaison, c’est lui, à l’époque des faits allégués, qui s’occupait des pièces à conviction. Ce serait également lui qui se serait chargé de la destruction de cette trousse médico-légale.

Trois autres policiers et l’ancien directeur de la SPUMSécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam sont aussi cités dans cette enquête, parce qu'ils auraient omis de faire le suivi auprès de la présumée victime et de sa famille, et auraient omis de protéger ladite présumée victime contre le présumé agresseur.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée dans cette affaire d’agression sexuelle présumée.

Dans le cadre de ce tribunal administratif, les policiers en question s’exposent à des sanctions disciplinaires.

Les audiences, qui ont débuté mardi, s’échelonnent sur trois semaines.