Nouveaux rôles municipaux : la valeur des propriétés bondit de 13,7 % à Montréal

Le rôle municipal n'est toutefois pas lié directement aux taxes municipales. Il sert plutôt de base pour calculer ces hausses de taxes, dont l'augmentation s'effectue « à un rythme comparable à l'inflation », précise l'administration Plante dans un document présenté mercredi.

De fait, au cours des 13 dernières années, la hausse de la valeur des propriétés a largement varié, allant de 39,6 % pour les rôles entrés en vigueur en 2007 à 6,2 % pour ceux qui s'appliquent depuis 2017.

Pour établir ces nouveaux rôles municipaux, qui serviront à effectuer l'évaluation foncière, la Ville dit s'appuyer sur près de 31 000 transactions immobilières réalisées en 2018, en plus d'avoir recueilli des données à propos de plus de 34 000 propriétés à revenus, entre autres sources d'information.

Toujours selon la Ville, deux facteurs contribuent à la croissance des rôles municipaux, soit la croissance du parc immobilier (construction de bâtiments neufs et rénovation de bâtiments existants) et l'évolution des valeurs immobilières (variation de valeur des immeubles sur le marché).

C'est dans les arrondissements de Beaconsfield, de Mont-Royal, de Kirkland et de Westmount qu'on enregistre les hausses les plus fortes. La croissance la plus faible a été enregistrée dans Senneville, sur L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, à Montréal-Nord, à Saint-Léonard, à Anjou et à Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.