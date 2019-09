Un vingtaine d'arrestations lors d'une opération antidrogue du SPVM

Cette opération menée en collaboration avec les corps policiers de Granby, Longueuil et de Québec s’inscrit dans le cadre du projet d’enquête Asterios lancé à la suite de la vague de surdose au fentanyl qui a sévi à l’été 2017.

Selon un communiqué du SPVM, les enquêteurs ont aussi une perquisition à Montréal et saisi une quantité non révélée de stupéfiants et d’argent.

Les suspects arrêtés mercredi matin doivent comparaître au cours de la journée par visioconférence au palais de justice de Montréal.

D’autres arrestations sont à prévoir dans cette affaire, ajoute le SPVM.

Rappelons que la police de Montréal avait déjà arrêté 14 personnes et saisi des armes et d'importantes quantités de drogue en novembre 2018 dans le cadre de cette enquête. L’opération visait à l’époque le groupe de motards des Minotaures West Montréal, relié aux Hells Angels.

La police de Montréal avait déjà frappé un groupe de motards criminels reliés aux Hells Angels en novembre 2018, dans le cadre de ce projet d’enquête.

Considérant les ravages importants que causent les drogues au fentanyl dans les grandes villes du pays, notamment à Montréal, le SPVM a déployé depuis 2017 une série de mesures pour endiguer la circulation du fentanyl et les drogues qui en contiennent, notamment l’héroïne et ses dérivés.