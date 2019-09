Les étudiants universitaires se tournent de plus en plus vers les banques alimentaires

Les étudiants universitaires sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les banques alimentaires pour s'assurer de manger à leur faim. À l'Université de Montréal (UdeM), la fréquentation de ce service a triplé en trois ans.

Chaque semaine, ce sont ainsi de 150 à 200 étudiants de l'UdeM qui se présentent dans une section de la cafétéria du pavillon Jean-Brillant pour y prendre des légumes, de la viande, des pâtes. Bref, de quoi s'assurer de bien manger.

Au total, plus de 1200 étudiants inscrits à cette banque alimentaire y ont eu recours au moins une fois depuis le lancement du service, en 2015.

En 2017, environ 4 % des utilisateurs des banques alimentaires du Québec étaient des étudiants.

Pourtant, la précarité chez les étudiants demeure difficile à évaluer. Sur les 45 000 étudiants réguliers de l'UdeM, environ le tiers reçoit des prêts et bourses du gouvernement, et 400 reçoivent spécifiquement des bourses pour le soutien économique.

Cet argent n'est cependant pas spécifiquement consacré à l'alimentation, mais plutôt à l'ensemble des dépenses courantes, y compris les frais de scolarité.

Éviter l'endettement

Selon le CAPRES, le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, qui s'appuie sur des données de 2015, les étudiants de premier cycle étaient en moyenne endettés de 13 139 $, mais n'avaient gagné que 9049 $ pendant la même période.

Pour bien des utilisateurs de la banque alimentaire de l'UdeM, ce petit coup de pouce permet en effet d'éviter de perdre pied et de s'enfoncer plus avant dans le rouge.

« Vraiment, le logement, c'est une grande part de mon budget et au mois de septembre, tout ce qui est réinstallation, et tout le reste, ça vient vraiment creuser le budget... Du coup, ça me permet de souffler de venir ici », confie Anna Duivon, étudiante en sciences politiques, qui fréquente la banque alimentaire de l'Université de Montréal.

Parfois, les étudiants reçoivent des prêts et bourses, mais les montants offerts ne sont pas suffisants pour acheter les livres scolaires, les frais afférents, et les autres frais périphériques, et doivent donc demander de l'aide pour manger.

Selon une étude remontant à 2013 produite par le gouvernement du Québec, les étudiants dépensaient en moyenne 301 $ par mois pour se nourrir. À l'Université, ce montant passait à 332 $. Les étudiants non-résidents et ceux ayant des enfants à charge payaient beaucoup plus cher que leurs collègues pour mettre de la nourriture dans leur assiette.

De fait, les deux tiers des "clients" de la banque alimentaire du pavillon Jean-Brillant sont des étudiants étrangers, qui n'ont parfois pas les contacts pour obtenir de l'aide ou décrocher un emploi.

« Ils ont mille et une choses à payer, ils ont leurs études, le téléphone cellulaire, la vie... L'un des premiers aspects budgétaires qui s'avère être élastique est celui de la bouffe », mentionne de son côté Larent Sabaté, membre du conseil exécutif de la banque alimentaire de l'UdeM.

Au total, un demi-million de dollars en denrées est rendu disponible aux étudiants de l'Université de Montréal.

Selon un reportage d'Anne-Louise Despatie