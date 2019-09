Le ministre des Affaires intergouvernementales du N.-B. Greg Thompson est mort

Marcia et moi sommes profondément attristés par le décès de notre cher ami et collègue, Greg Thompson. Malgré notre chagrin, nous savons qu’il a eu une vie bien remplie. Greg a consacré sa vie à servir les autres, soutenu par l’affection inconditionnelle de l’amour de sa vie, Linda, et de leurs merveilleux fils, Gregory Jr. et Christian , affirme le premier ministre Blaine Higgs dans un communiqué.

J’apprends le décès de notre collègue Greg Thompson, député de Sainte-Croix. Sympathies à toute sa famille, ses amis et à tous les Néo-Brunswickois , indique la députée de Caraquet, Isabelle Thériault, sur Twitter..

La nouvelle attriste son collègue député de Riverview, Bruce Fitch. C'était un grand homme, dans tous les aspects de sa vie. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et ses amis , souligne M. Fitch sur Facebook.

Greg Thompson a été élu député de Sainte-Croix en septembre 2018 après plusieurs années en politique fédérale.

Il a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 1988 en tant que député de Carleton-Charlotte. Il a été défait aux élections de 1993, mais réélu en 1997, 2000, 2004, 2006 et 2008 en tant que député de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest.

Pendant sa carrière au fédéral, M. Thompson a été ministre des Anciens Combattants ainsi que porte-parole en matière de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, des comptes publics, de la santé, du développement régional, du Conseil du Trésor et du développement des ressources humaines.

Greg Thompson a aussi été coprésident du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis, de 2004 à 2006. Il était encore récemment président de la Commission du parc international Roosevelt de Campobello.

Peu importe les postes qu’il a occupés tout au long de son impressionnante carrière, tout les monde qui le connaissait l’appelait simplement Greg. Son sourire désarmant, son sens de l’humour, et sa capacité d’établir des liens avec des gens de tout horizon sont des traits de caractère qui nous manqueront profondément , ajoute Blaine Higgs.

Un livre de condoléances sera à la disposition du public à l’Assemblée législative à compter de midi, mercredi. Les gens pourront y inscrire leur message jusqu'au jour des funérailles. Le gouvernement annonce aussi la mise en berne des drapeaux devant tous ses édifices.