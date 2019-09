Pannes de courant de Dorian : les réparations progressent

En Nouvelle-Écosse, il restait encore environ 64 000 abonnés sans courant, tôt mercredi matin. Il y en avait plus de 400 000 dans cette situation dimanche matin. Des soldats des Forces armées canadiennes continuent d’aider les équipes à progresser sur le terrain.

Des soldats canadiens aident les équipes de monteurs de ligne à progresser sur le terrain, notamment en dégageant les routes encombrées de débris d'arbres, Photo : Twitter/@JTFA_FOIA

La plupart des écoles en Nouvelle-Écosse rouvrent mercredi matin. Dans le secteur francophone, seules les écoles de Pubnico-Ouest et Mer et Monde demeurent fermées, car il y a encore des travaux à faire à la suite du passage de Dorian, explique le Conseil scolaire acadien provincial.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les pannes paralysaient encore plus de 10 800 foyers, mercredi matin. Il y en avait plus de 50 000 dans cette situation après le passage de Dorian. Le fournisseur Maritime Electric compte 73 équipes à l’oeuvre dans la province.

Au Nouveau-Brunswick, au même moment, il ne restait plus qu’environ 200 abonnés dans le noir, presque tous dans la région du sud-est. Les pannes avaient paralysé quelque 80 000 foyers dans la province.

Au plus fort de la tempête Dorian, en fin de semaine, un demi-million de foyers et commerces dans les Maritimes n'avaient pas d'électricité. L’ouragan rétrogradé en puissante tempête post-tropicale a fait tomber d’innombrables branches et renversé des arbres sur des fils électriques dans les Maritimes, particulièrement en Nouvelle-Écosse.