Un quartier de Sherbrooke se prend en main pour le partage de voitures

C'est basé sur le fait que, lorsqu'on est propriétaire d'un véhicule, il est souvent stationné pour un grand pourcentage du temps. Quand on va au travail, il est stationné de 9 à 4. Quand on revient de travailler le soir, il est stationné. À ces moments-là, il pourrait être mis en disponibilité pour que d'autres, qui n'ont pas de voiture, puissent l'utiliser au lieu de s'en acheter un , explique la porte-parole du groupe, Stéphanie Leclerc.

Les participants à LocoMotion auront accès à un site internet sur lequel sera affiché un calendrier de disponibilité pour chaque véhicule. C'est sous forme de location. Il y a des forfaits qui ont été établis et Desjardins a développé une assurance spéciale pour ça. Les forfaits sont faits pour un temps et un certain nombre de kilomètres. Par exemple, il y a un forfait 0-4 heures qui inclut 10 km qui coûte 10 $ ce qui inclus l'essence, l'assurance et l'usure de la voiture , donne-t-elle en exemple.

À l'heure actuelle, cinq voitures sont disponibles aux citoyens du secteur du Vieux-Nord. On aimerait aussi rendre disponibles des vélos électriques, des remorques à vélo pour aller faire l'épicerie ou transporter des enfants par exemple. On veut encourager des modes de transport qui sont plus écologiques , dit Mme Leclerc.

Les participants qui voudront emprunter les voitures devront fournir quelques documents au propriétaire comme son relevé de sinistres du Groupement des assureurs du Québec ainsi que son dossier de conduite de la SAAQ.

Le modèle du parc London est calqué sur d'autres qui ont cours dans la région de Montréal et qui sont chapeautés par l'organisme Solon.

Le lancement officiel du projet-pilote, qui devrait durer six mois, aura lors d'un pique-nique au parc de l'Ancienne-Caserne à 18 h ce mercredi. Il sera possible d'y faire l'essai d'un vélo électrique et d'un vélo cargo. S'il pleut, l'événement sera remis à jeudi.