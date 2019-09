Un incendie fait une blessée grave dans Saint-Henri

L’incendie qui s’est déclaré vers 21 h 50 dans un logement de la rue Beaudoin, dans le quartier Saint-Henri, a nécessité le déclenchement de deux alertes et la mobilisation d’une cinquantaine de pompiers.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont découvert le corps d’une femme de 61 ans. Elle était en arrêt cardio-respiratoire.

La dame a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Les médecins craignaient toujours pour sa vie mercredi matin, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Deux autres personnes ont aussi été incommodées par la fumée, rapporte la police.

On ignore pour l’instant la cause exacte et les circonstances de l’incendie.

Des enquêteurs du SPVM et du Service de sécurité incendie de Montréal ont été dépêchés sur les lieux.