Société de développement économique du Grand Sudbury : son avenir demeure flou

Après un résultat de sept votes contre quatre, le débat a été reporté au 26 novembre.

En réponse aux recommandations d’un consultant, la Société de développement économique du Grand Sudbury (SDEGS) s’est récemment engagée à mettre en œuvre une série de nouvelles mesures visant à améliorer sa visibilité et ses communications avec le conseil municipal. L’entité entend notamment rendre compte de ses activités aux élus après chaque réunion et diffuser les procès-verbaux de ses rencontres sur le site web de la Ville.

Pour justifier sa demande, le maire Bigger a indiqué qu’il a récemment eu « l’occasion d’avoir des rencontres productives avec la nouvelle présidente de la SDEGSSociété de développement économique du Grand Sudbury [Andrée Lacroix] ».

Le conseil municipal et la Société de développement économique du Grand Sudbury travaillons tous ensemble dans l’intérêt de la ville du Grand Sudbury et je veux que cela demeure. De nouvelles propositions ont été faites et il semble qu’elle veuille mieux répondre aux attentes du conseil, affirme-t-il.

Brian Bigger est le premier maire à obtenir un second mandat depuis la fusion de la Ville du Grand Sudbury en 2001. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Le débat sur la motion du maire Bigger devait initialement se tenir en juin, mais il avait demandé un report au 10 septembre pour permettre aux fonctionnaires municipaux de préparer un rapport expliquant les détails de la réforme.

Le rapport indique que la SDEGSSociété de développement économique du Grand Sudbury pourrait être remplacée par un comité de développement économique formé exclusivement d’élus municipaux.

La nouvelle structure serait assortie d’un cabinet spécial formé de dirigeants d’entreprises et de chefs de file de la communauté qui conseilleraient les élus.

Le maire estime que le nouveau modèle créerait davantage de transparence et que seuls les élus disposent de la légitimité de guider l’avenir économique de la Ville, une vision décriée par des experts en gouvernance publique et en gestion.

Des appels à un recul

Au cours de la réunion, quatre conseillers municipaux ont demandé au maire de simplement retirer sa motion.

Cette question devrait être complètement retirée parce qu’il est injuste d’imposer une telle situation à la Société de développement économique du Grand Sudbury. Si vous changez d’idée plus tard, vous pouvez toujours refaire votre proposition à ce moment , a dit le conseiller Bill Leduc au maire.

Même son de cloche pour le conseiller Gerry Montpellier.

J’aurais aussi aimé que vous mettiez fin à cette motion. Cette situation a l’air d’une guillotine qui plane, on est dans l’inconnu. Si vous trouvez que les choses ne vont pas bien, vous pourrez toujours refaire la proposition. Le conseiller Gerry Montpellier au maire Brian Bigger

Mais le maire persiste.

Je crois qu’il y a assez de temps pour continuer nos échanges. Je m’attends à ce qu’on puisse conclure une entente entre le conseil et la SDEGS d’ici le 26 novembre , soutient-il.

La Société reste optimiste

Au début de la réunion de mardi soir, la présidente de la SDEGSSociété de développement économique du Grand Sudbury a présenté un survol du rôle, des domaines d’intervention et des accomplissements de l’entité.

J’aurais préféré que la motion soit retirée mais je suis encouragée par le fait que [le débat] ait été [reporté] et que le maire reconnaisse que nous avons fait des efforts pour essayer de répondre aux inquiétudes quant à la communication , déclare Andrée Lacroix.

L'avocate de profession Andrée Lacroix est la présidente de la Société de développement économique du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

J’espère que nous allons arriver à une nouvelle entente pour faire en sorte que la relation entre le conseil municipal et le conseil d’administration [de la SDEGS] soit beaucoup plus proche. Andrée Lacroix, présidente de la Société de développement économique du Grand Sudbury