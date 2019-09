Les élus du Grand Sudbury soutiennent la demande de marge de crédit de la Place des Arts

La Place des Arts a besoin de la marge de crédit pour bien poursuivre le financement les travaux de construction de son édifice du centre-ville.

Même si le projet a reçu l’appui de tous les trois ordres de gouvernement, certains bailleurs de fonds offrent plutôt des remboursements d’argent plutôt que des versements à l’avance.

Mais pour avoir accès au prêt de la Caisse populaire Voyageurs, la Place des Arts du Grand Sudbury devait demander le consentement de la Ville pour hypothéquer son bail, car le terrain sur lequel sera érigé appartient toujours à la Municipalité.

Le directeur général de l’organisme, Léo Therrien, qualifie le nouveau soutien des élus d’ excellent .

Je suis bien content que tous les conseillers nous aient soutenu. La Ville et les conseillers ont toujours soutenu la Place des Arts, ils ont été les premiers à endosser le projet. On est très satisfaits de leur décision , affirme-t-il.

Il rappelle que la demande d’une garantie par un établissement financier est typique surtout lorsque l’emprunteur est un organisme sans but lucratif.

[Les conseillers] ont remarqué qu’il n’y a pas beaucoup de risques pour la Ville , fait savoir M. Therrien.

Il ajoute que la décision de mardi soir est de bon augure pour la suite des travaux de construction, qui ont toutefois connu quelques retards.

Les bailleurs de fonds octroient leur financement progressivement. Donc si on manque de financement, la Caisse populaire va nous transférer [de l’argent] avec la marge de crédit, donc on n’a pas besoin de ralentir le projet. Ça va continuer comme on le planifiait.

Léo Therrien, directeur général de la Place des Arts du Grand Sudbury