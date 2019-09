Les transports, priorité du débat électoral pour des maires du Grand Vancouver

Plusieurs maires présents à la conférence internationale sur les transports en commun Rail-Volution qui se tient jusqu’à mercredi à Vancouver demandent des engagements fermes de la part des candidats aux élections fédérales.

Nous voulons une ligne [de transport rapide] jusqu’à l’Université de la Colombie-Britannique, martèle le maire de Vancouver, Kennedy Stewart. Le financement actuel nous a permis de faire la moitié du chemin, mais nous voulons aller jusqu’à l’UBC. C’est la voie de transport public la plus fréquentée au pays.

Quand les chefs viendront à Vancouver, s’ils tentent de parler d’autres problèmes, ça ne marchera pas. Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Le maire de Coquitlam, Richard Stewart, veut être capable, avec ses homologues de la région, de planifier un réseau de transports publics plus efficace sur le long terme.

Il est important que notre région puisse avoir des logements abordables dans les banlieues, mais sans [que les résidents de ses banlieues aient à encourir] le coût énorme d’une automobile, dit-il. Ce sont les transports en commun qui peuvent nous offrir des logements abordables.

En tant que région, nous avons besoin d’une source de financement fédéral prévisible. Richard Stewart, maire de Coquitlam

Le Conseil des maires du Grand Vancouver mène par ailleurs une campagne pour un financement supplémentaire du gouvernement fédéral pour résoudre les problèmes d’embouteillages, quel que soit le parti qui accédera au pouvoir.

Les maires souhaitent par exemple que la ligne du SkyTrain prévue jusqu'au quartier Fleetwood de Surrey soit étendue jusqu'à Langley et que des autobus rapides relient plus facilement Vancouver à la rive nord de l'agglomération et à Burnaby.

Avec les informations de Timothé Matte-Bergeron