3e lien : les Hurons-Wendat veulent une étude environnementale d’Ottawa

Le grand chef Konrad Siou dit se tourner vers le fédéral plutôt que le gouvernement provincial pour évaluer les risques environnementaux du projet du gouvernement Legault.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ne traite pas les affaires autochtones, alors on s’est souvent fait fermer la porte sous le nez par le BAPE , explique-t-il.

Le grand chef entend faire respecter les droits des Premières Nations en lien avec la conservation du territoire.

C’est un site qu’on occupe depuis des millénaires. Autant du côté de Lévis, de Québec, que de l’Île d’Orléans. On chasse, on pêche. On ne peut pas ne pas faire d’évaluation. Konrad Siou, grand chef de la Nation huronne-wendat

Le grand chef de la Nation Huronne-Wendate, Konrad Sioui Photo : Radio-Canada

Gardien du territoire

Questionné à savoir si la Nation huronne-wendat était contre le projet du gouvernement Legault, Konrad Siou préfère ne pas prendre position.

On est capable d’accepter qu’il puisse se construire des infrastructures. Par contre, on a intérêt à protéger nos droits. On est un peu les gardiens du territoire auprès de la population .

La Première Nation dit ne pas avoir été impliquée dans les discussions entourant la création d’un troisième lien.

La demande sera acheminée au ministère de l’Environnement à Ottawa, malgré les élections.