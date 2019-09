Elle découvre que son coiffeur est aussi son demi-frère

Les rendez-vous chez le coiffeur ne seront plus jamais comme avant pour Andrea Quint Fleck. Cela fait sept ans qu'elle fréquente le salon de Troy Winget à Calgary. Dès le début, une amitié s'est créée entre les deux.

Dès le premier jour, j'ai su qu'on partageait un lien spécial, comme si nous étions de vieilles âmes et qu'on se connaissait déjà , avoue Troy Winget.

Mais en octobre, tout se bouscule lorsqu'ils décident au même moment d'en savoir plus sur leur généalogie. J'ai raconté à Troy que mon père avait été adopté et que je voulais faire un test d'ADN pour en savoir plus sur le passé de ma famille paternelle , explique Andrea Quint Fleck.

Troy Winget n'a jamais connu son père et voulait également avoir des réponses à ses questions. Le styliste de 52 ans effectue donc un test de son côté. Il découvre que son patrimoine génétique correspond à celui d'une personne aux États-Unis qui serait le demi-frère de son père biologique.

Sur un autre site Internet, ce nouvel oncle voit son ADN concorder avec celui d'une femme vivant à Calgary. Il décide alors d'envoyer une photo de Troy à Andrea.

Il m'a envoyé une photo… et c'était Troy ! Mon coeur s'est arrêté, je tremblais, j'ai même failli faire tomber mon téléphone par terre.

Quelques minutes plus tard, le demi-oncle fait savoir la nouvelle à Troy. " Elle te connaît, c'est une de tes clientes!", m'a-t-il dit. J'ai commencé à pleurer , dit Troy.

Après un test effectué par le père biologique d'Andrea, Erik Quint, plus aucun doute ce dernier est également le père de Troy. Erik Quint ne savait pas qu'il avait un autre fils. C'est donc une surprise pour toute la famille qui se réunit autour d'un dîner pour fêter la nouvelle.

La famille s'est réunie plusieurs fois autour de repas depuis la découverte. Le père d'Andrea et Troy, Erik Quint, est assis au premier plan au bout de la table. Photo : courtoisie / Troy Winget

En voyant mon père, Andrea et son petit-frère parler, j'ai observé des similitudes dans nos façons de communiquer. J'étais très ému , raconte Troy Winget.

Ce dernier s'estime très chanceux d'avoir une famille agrandie. Nos câlins sont plus intenses qu'avant, on se dit je t'aime et on s'appelle toutes les semaines .

Le mois prochain, ils prendront un avion vers les États-Unis pour rencontrer le demi-frère de leur père et catalyseur de leur rencontre pour la première fois.

Pour sa part, Andrea Quint Fleck n'a pas seulement trouvé un frère, mais elle a désormais droit à des coupes de cheveux gratuites.

Avec les informations de Monty Kruger et de l'émission Calgary Eyeopener de CBC