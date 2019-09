Résidents subventionnés : les propriétaires d’établissements privés des CUPR reviennent à la charge

L’augmentation demandée s’élèverait à 3 % à compter de 2020. Initialement, une majoration de 1,5 % de la subvention avait été prévue au budget des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) pour l’année en cours.

Toutefois, à la suite des compressions annoncées par le gouvernement de Doug Ford plus tôt cette année, les maires des CUPRComtés unis de Prescott et Russell ont finalement fait marche arrière.

Nous croyons qu’une augmentation de 3 % serait juste et raisonnable dans les circonstances. […] [Ce sont] 2 % pour l’augmentation […] du coût de la vie et 1 % pour le manque à gagner de 2019 , a indiqué Normand Tremblay, propriétaire de résidences à Hawkesbury.

Normand Tremblay, propriétaire de résidences à Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Pour les résidences comme les miennes qui vivent strictement de [personnes] subventionnées, le manque à gagner, lorsque nous n’avons pas d’augmentation, ça veut dire qu’on prend un recul, et ce recul-là, on ne peut pas le récupérer nulle part , a ajouté M. Tremblay

L’Association propose donc aux CUPRComtés unis de Prescott et Russell d’indexer l’indemnité quotidienne au coût de la vie. Cette demande des propriétaires de résidences privées a été accueillie tièdement par le maire de Casselman, Daniel Lafleur.

Le gouvernement provincial […] coupe nos budgets. Alors, il faut réviser nos [propres] budgets. Les Comtés unis, ce n’est pas une vache à lait […]. Le 3 %, je trouve que c’est une hausse assez élevée. […] J’ai un peu de misère avec ça , a indiqué ce dernier.

Le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins (archives). Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas parce que la province sabre ses dépenses que les CUPRComtés unis de Prescott et Russell doivent nécessairement l’imiter, a répliqué le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, qui a lui-même été autrefois propriétaire d’une résidence privée.

Si ces [résidences-là] font [faillite] ou ferment [leurs] portes, où [vont-ils] aller ces gens-là? […] On ne peut pas les laisser sur la rue. Guy Desjardins, maire de Clarence-Rockland

55 $ par jour pour 450 personnes

La trésorière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Julie Ménard-Brault, y est allée d’une mise en garde. Cette contribution quotidienne, a-t-elle rappelé, n’est pas entièrement couverte par la province.

Une hausse de 3 % représente 1,65 $ de plus par jour par résident subventionné. Ces nouvelles dépenses totaliseraient un peu plus de 270 000 $ sur une base annuelle.

Si on augmente [la subvention quotidienne], ça va venir 100 % des [contribuables]. C’est quelque chose qu’il ne faut pas oublier […] si on veut limiter l’augmentation du taux de taxe. Si on augmente la subvention, ça va peut-être vouloir dire [que nous allons] être obligés d’aider moins de gens , a-t-elle expliqué.