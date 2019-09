Travaux majeurs à venir sur la rue Wellington Nord

La rue Wellington Nord sera complètement fermée à la circulation entre les rues Frontenac et Albert à partir du 18 septembre prochain.

Les travaux visent à raccorder le réseau d'égout de la rue Meadow à celui de la rue Wellington Nord et devraient durer quatre semaines.

Ces travaux d'excavation doivent également permettre la construction du nouveau pont des Grandes-Fourches.

La rue Wellington Nord sera complètement fermée à la circulation entre les rues Frontenac et Albert. Photo : Ville de Sherbrooke

Du côté de la rue Meadow, elle sera complètement fermée.

Selon Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, ce sont des travaux majeurs qui auront lieu.

L’ouverture dans la rue Wellington Nord va être importante. Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke.

La profondeur des conduites [d’égout] est vraiment très grande. On parle de plus de cinq mètres de profondeur , explique-t-elle.

Mme Gravel souligne également que les travaux pourraient s’étirer si les infrastructures de Bell ont besoin de réparations.

Accessible aux piétons pendant les travaux

La portion de la rue Wellington Nord qui sera fermée sera tout de même accessible par les piétons. Les livraisons pour les commerces seront également possibles, mais les camions devront se stationner dans des zones réservées.

La Ville de Sherbrooke a rencontré la communauté d'affaires, tôt mardi matin, pour faire le point avec ses représentants. Une démarche qui a été grandement appréciée.

Grosso modo, les commerçants comprennent que les travaux sont importants et ils sont rassurés parce qu’ils sentent qu’il y aura une bonne information qui leur sera fournie en temps et lieu et pendant la durée des travaux , souligne Charles-Olivier Mercier, directeur général de Commerce Sherbrooke.

Ce chantier s'ajoute à celui qui a actuellement lieu sur la rue des Grandes-Fourches.

Les travaux effectués par la Ville doivent durer environ 4 semaines. D’autres travaux, dont ceux pour le pavage, s'ajouteront. Mais la rue Wellington Nord devrait rouvrir partiellement à ce moment là.

La Ville estime qu'à la mi-novembre, les travaux devraient être terminés.