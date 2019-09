Les meilleurs cyclistes au monde réunis à Québec

Plusieurs des meilleurs cyclistes de la planète étaient heureux de retrouver à Québec, mardi après-midi, à quelques jours de ce qui s’annonce comme l'une des éditions les plus relevées des Grands Prix cylistes. « Les classiques canadiennes m’ont manqué », a lancé à son arrivée la révélation du dernier Tour de France, Julien Alaphillipe.

Participant aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal pour la 3e fois, Alaphilippe a eu droit un accueil différent de ses deux premières expériences, mardi, à l’aéroport de Québec.

Celui qui a conservé le maillot jaune durant 15 jours lors du dernier Tour de France, avant que le Colombien Egan Bernal ne lui dérobe à 2 jours de l’arrivée à Paris, doit encore s’habituer à sa nouvelle célébrité.

C’est une saison exceptionnelle pour moi. Le Tour de France a beaucoup marqué les esprits, mais il a marqué le corps aussi , a-t-il avoué, racontant s’être accordé une bonne pause après la Grande Boucle.

Revenu à la compétition lors du Tour d’Allemagne, il y a une douzaine de jours, le porte-couleurs de l’équipe Deceuninck-Quick-Step espère se faire plaisir , en fin de semaine. Je suis content d’être de retour , a assuré celui qui avait terminé dixième du Grand Prix de Montréal, lors de sa dernière venue au Québec, en 2016.

Boivin heureux de retrouver la maison

Arrivé dans le même avion, Guillaume Boivin n’a pas caché sa joie de retrouver la maison . Mais avant de penser déguster une poutine en regardant District 31, le Montréalais devra se frotter à un peloton de cyclistes particulièrement relevé, vendredi, à Québec, et dimanche, à Montréal.

Quand je regardais autour de moi dans l’avion, je me disais qu’on allait avoir de belles courses cette année. Les coureurs qui sont ici, c’est vraiment relevé.

Outre Alaphilippe, le slovaque Peter Sagan, double vainqueur du Grand Prix de Québec, le champion en titre, Michael Matthews, et les anciens gagnants du Tour de France Vincenzo Nibali et Geraint Thomas prendront notamment le départ dans les rues du Vieux-Québec, vendredi.

N’empêche, Boivin arrive en confiance au Grand Prix de Québec, où il avait terminé 21e, l’an dernier, avant de signer une 19e position à Montréal.