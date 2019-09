Bon deuxième, le NPD remporte 18 sièges aux élections générales

Le NPD a gouverné le Manitoba pendant 17 ans, de 1999 à 2016, avant de perdre le pouvoir au profit des progressistes-conservateurs.

En 2016, le NPD est passé de 37 à 14 circonscriptions. Il en a cédé 21 au PC et 2 au Parti libéral.

L'élection de 2016 avait considérablement modifié la carte politique du Manitoba. Des circonscriptions du nord de la province, qui avaient longuement été d'allégeance néo-démocrate, étaient passées au bleu et au rouge. Le sud du Manitoba était alors presque entièrement passé au bleu, à l'exception d'une grappe rouge et orange dans le centre de Winnipeg.

Mardi soir, le NPD est parvenu à récupérer d'anciens châteaux forts.

Wab Kinew salue une certaine victoire pour le parti

« Il nous faut être humbles dans la victoire comme dans la défaite, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une défaite », a lancé le chef du NPD, Wab Kinew, lors de son discours de reconnaissance de sa défaite.

Pour le chef de l’opposition, c’est une victoire, tout du moins pour le parti.

« Je pense que les électeurs ont envoyé un message très clair. Ils nous on dit qu’ils ne veulent pas seulement que nous soyons la conscience du Manitoba, pas seulement l’opposition du Manitoba, mais la voix progressiste du Manitoba », spécifie-t-il.

Les premiers députés noirs au Manitoba

Outre les nouveaux sièges gagnés, le NPD a marqué l’histoire mardi soir en ayant porté au Palais législatif les premiers députés noirs de l'histoire de la province.

Pour la première femme noire élue à Gare-Union, Uzoma Asagwara, c’est une fierté qu’elle veut utile.

« Je suis une infirmière psychiatrique diplômée et une spécialiste de la toxicomanie. Nous avons une approche compatissante et progressiste. Il est question d’établir des centres sécuritaires. On va chercher les enjeux en santé mentale derrière la toxicomanie », promet-elle.

Uzoma Asagwara devient la première personne noie élue au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Erin Brohman

La circonscription de Saint-Vital, un gain pour le parti, sera aussi représentée par un représentant des minorités visibles en la personne de Jamie Moses.

Pour Nahanni Fontaine, réélue à St. Johns, ces élections ont permis des gains non négligeables.

« On a mené une campagne progressiste et positive. Je suis fière de ce qu’on fait. On a élu plus de femmes et les premiers députés noirs de notre histoire », se félicite-t-elle.