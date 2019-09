Une occasion de monter à bord d’un voilier de la Marine royale canadienne à Sept-Îles

Le bateau est ouvert aux visiteurs mardi de 13 h à 19 h et mercredi de 9 h à 16 h.

Une fois le voilier à quai, l'équipage procède au grand nettoyage avant de laisser les visiteurs monter à bord. Photo : Radio-Canada / François Robert

C’est une visite dans la cadre de la tournée des Grands Lacs qui se fait chaque année. Ils sont partis environ deux à trois mois, précise l'officier du NCSM Jolliet à Sept-Îles, Hugo Porlier. Ils font le tour. Ils vont en Ontario.Ils descendent jusqu’ici. Quand ils vont partir d’ici ils retourneront à Halifax, leur port d’attache.

Le matériel en cas d'incendie à bord Photo : Radio-Canada / François Robert

Il s’agit d’un bateau parfait pour les entraînements, souligne Hugo Porlier. C’est le plus vieux voilier des forces canadiennes. Il a été acheté pour des entraînements .

Le poste de pilotage sur le pont Photo : Radio-Canada / François Robert

Pour apprendre la navigation, il n’y a rien de mieux qu’un voilier. Ça permet de contrôler les vents, de gérer la marée et de gérer tous les impondérables en mer, un voilier. Hugo Porlier, représentant d’affaires publiques du NCSM Jolliet à Sept-Îles

Un des marins à bord, le maître de manœuvre Guillaume Trottier est membre de l’unité de Sept-Îles. Il en est à sa première mission à bord du NCSM Oriole.

Le maître de manœuvre Guillaume Trottier Photo : Radio-Canada / François Robert

En plus de ses tâches reliées au bon fonctionnement du voilier, il participe aussi à la formation des cadets. Il doit leur enseigner comment fonctionne la voile, comment faire de la vigie, comment conduire le voilier.

L'espace de travail du cuisinier à bord Photo : Radio-Canada / François Robert

C’est pas mal serré. On est 21 sur le voilier et il n’est pas si grand, note Guillaume Trottier. La cabine avant par exemple, loge 8 personnes. Il y a trois toilettes, aucune douche.

L’équipière et maître de deuxième classe, Émilie Savard, abonde dans le même sens.

L’équipière et maître de deuxième classe, Émilie Savard Photo : Radio-Canada / François Robert

Cette réserviste dans la Marine royale canadienne avoue que même si elle aime beaucoup être à bord, elle s’ennuie parfois de son lit à la maison

Quatre lits de marins Photo : Radio-Canada / François Robert