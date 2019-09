Distribution du Publisac : Transcontinental poursuit la Ville de Mirabel

TC Transcontinental, la propriétaire de Publisac, trouve la nouvelle mesure discriminatoire, car elle ne toucherait que les envois de sa société.

Selon François Olivier, le président et chef de la direction de TC Transcontinental, la Ville continuerait également de distribuer son bulletin municipal sans aucune contrainte. Le règlement ne s’applique qu’à nous, pas à Postes Canada et ni à la Ville de Mirabel, c’est ça que l’on trouve discriminatoire , explique-t-il.

Pour Jean Bouchard, le maire de Mirabel, ce n’est pas nécessairement l'entreprise TC Transcontinental qui est visée par cette réglementation.

On veut prendre le virage environnemental, le virage vert, c’est une volonté environnementale pour sensibiliser la population sur la distribution des Publisacs , allègue-t-il.

Selon lui, la majorité des Publisacs finissent dans les sites d’enfouissement, les centres de tri ne trouvant pas preneur à ces sacs.

Au cours des prochaines semaines, la Ville enverra deux autocollants aux Mirabellois. Ces derniers devront exprimer leur désir ou leur refus de recevoir un Publisac, en apposant un oui ou un non sur leur boîte aux lettres, ou sur leur porte.

À Mirabel, la nouvelle mesure est aussi décriée par Serge Langlois, le président-éditeur du journal L’Éveil, livré avec le Publisac.

Chaque semaine, on est capable d’informer professionnellement 30 000 résidents de Mirabel. Si demain matin on n’est pas là, la seule source d’information qui reste, c’est le bulletin d’information de Mirabel, et c’est 100 % contrôlé par le maire.

Serge Langlois, président-éditeur du journal L’Éveil