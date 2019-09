Le grand jour du 30e Chant'Ouest approche

Suivez la soirée en direct sur L'atelier culturel et votez pour votre artiste préféré! Le 19 septembre, à compter de 19 h HR, écoutez le spectacle en direct durant une émission de radio spéciale animée par Monique Polloni (série web Mon Instrument) et participez à la discussion sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic chantouest. Pendant la journée et jusqu'à la fin de l'entracte, vous pourrez voter en ligne pour votre artiste ou groupe préféré, pour l'attribution du Prix des médias.

La direction artistique, pour ce 30e anniversaire, est menée conjointement par Ronald Tremblay, un des fondateurs du premier Gala interprovincial de la chanson, et Josée Thibeault, artiste multidisciplinaire qui fait aussi la mise en scène du spectacle. Robert Walsh assure quant à lui la direction musicale, accompagné par un orchestre composé du bassiste Pierre-Paul Bugeaud, du claviériste Éric Doucet et de Jamie Cooper à la batterie et aux percussions.

Des invités spéciaux monteront sur scène lors du gala animé par Mireille Langlois (Culture et confiture) et Rudy Desjardins (Le café show). L'événement est coordonné cette année par le Centre de développement musical de l'Alberta.

Au terme de la soirée, plusieurs prix seront décernés dont le convoité Prix André-Mercure, attribué aux deux artistes choisis par le jury qui se rendront au Festival international de la chanson de Granby. Ils recevront aussi une bourse et une session d'enregistrement. Parmi les autres prix : celui de l' APCMAssociation des professionnels de la chanson et de la musique , qui récompense une chanson originale avec une bourse de 1000 $, le Prix SACEFSociété pour l'avancement de la chanson d'expression française , qui offre une résidence en interprétation, et le Prix des médias, qui remet une bourse de 5000 $ à l'artiste ayant obtenu la faveur du public lors d'un vote en salle combiné au vote en ligne mené sur Radio-Canada.ca le jour du gala.

Suivez la préparation des artistes dans la websérie La coda

La série La coda avec Mélissa Cassista et Hugo Lévesque est diffusée du 16 au 20 septembre 2019. Photo : Radio-Canada

Le Chant'Ouest est aussi une occasion exceptionnelle pour les auteurs-compositeurs-interprètes de se rencontrer et de faire rayonner leurs textes et leur musique au-delà de leurs réseaux de diffusion habituels. Pendant toute la semaine, en amont du spectacle, des ateliers leur permettent de s'enrichir des conseils et du mentorat de professionnels du milieu de la musique et de la scène.

Nous suivrons cette préparation en vous proposant, du 16 au 20 septembre, un bilan de la journée sous forme de websérie. Chaque jour, l'animatrice Mélissa Cassista et le caméraman Hugo Lévesque rencontreront les artistes et artisans du gala pour prendre de leurs nouvelles et rapporter les moments forts en images. Chaque rendez-vous quotidien sera diffusé vers 18 h (HR) sur L'atelier culturel.

Découvrez les artistes participants au Chant'Ouest 2019

Dana Waldie (Manitoba)

Dana Waldie est la lauréate des auditions manitobaines pour le Chant'Ouest et représentera la province au concours de chanson. Photo : Radio-Canada

L'auteure-compositrice-interprète Dana Waldie est déjà connue sur la scène anglophone de Winnipeg sous le pseudonyme de Haita. Inspirée par son père musicien, Dana a commencé à composer à l'âge de 16 ans. Ses mélodies sont empreintes de sonorités conjuguant musique électronique, soul et folk. Un séjour d'un an en France, où elle enseignait l'anglais, la rappelle à l'écriture dans sa langue d'origine. En juin dernier, elle se présente aux auditions du 100 Nons, qu'elle remporte avec trois chansons originales et une reprise de Charles Aznavour.

Le français, comparativement à l'anglais, ça me permet d'être poétique d'une autre manière , décrivait-elle en entrevue lors des auditions. En anglais, il y a tellement de chansons qui se ressemblent. En français, c'est très unique.

Ce qui m'inspire, ce sont mes expériences dans ma vie, avec mes pairs, avec ma famille. En tant qu'artiste, c'est un tel bonheur de pouvoir raconter des histoires. Dana Waldie

La Manitobaine envisage maintenant développer un nouveau style en explorant des thématiques plus politiques autour notamment de l'affirmation sociale des femmes.

éemi (Saskatchewan)

éemi a remporté le concours Nouvelle Scène. Elle représentera la Saskatchewan au Chant'Ouest. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Originaire de Moose Jaw, éemi habite à Saskatoon. L'auteure-compositrice-interprète se démarque par son timbre vocal et sa poésie épurée. Elle a participé à quelques reprises au concours musical Nouvelle scène, en Saskatchewan, qu'elle a remporté le mois dernier en raflant les honneurs, incluant le prix du public et celui de la meilleure présence artistique. Elle décrit ainsi ses créations en entrevue à l'émission Pour faire un monde :

Des chansons assez minimalistes, un lyrisme très épuré, qui parlent un peu de choses taboues dans la vie. Et j'y ajoute un peu de ludisme. éemi, en entrevue à l'émission Pour faire un monde

Sa première participation au concours provincial, en 2009, a été pour elle un éveil en matière de musique francophone. Depuis, elle cherche à repousser les limites musicales et concentre ses efforts sur la composition. Elle travaille actuellement à la réalisation d'un premier album.

Stranger Brew (Colombie-Britannique)

Le trio vancouvérois Stranger Brew est composé du bassiste Jory Ferstrom, de la chanteuse Ghislaine Doté et du guitariste Jonathan Eltis (à droite). Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Le groupe britanno-colombien Stranger Brew réunit trois artistes aux origines et aux parcours artistiques variés : la chanteuse Ghislaine Doté et les musiciens Jonathan Eltis (guitare, composition et arrangement) et Jory Fernstrom (basse).

Née en France, Ghislaine a grandi en Côte d’Ivoire avant de déménager à Montréal où elle a vécu pendant presque 20 ans alors qu'elle menait une carrière de danseuse et chorégraphe. En 2018, elle suit une formation en chant à Londres puis au Vancouver Symphony Orchestra School of Music, qui influence ses compositions. Britanno-Colombien, Jory est passionné de dessin et de musique. Un long voyage à l'étranger le mène à explorer une diversité de styles musicaux et d'instruments. Jonathan Eltis, originaire d'Edmonton, est un grand francophile. Après des études en littérature française, il aime faire jouer les mots sur des sonorités tirées du blues, du jazz et de la musique classique.

De leur collaboration se développe une synergie nourrie d'influences différentes qui colorent leurs chansons d'un style unique.

Mon approche de la structure d'une chanson, avec la considération de composer pour une femme à la place d'un homme, c'est un autre point de vue , explique Jonathan au micro de Marie Villeneuve, à Phare Ouest. La ballade que j'ai proposée l'année passée, il fallait complètement la changer pour que ce soit plus universel, pour que Ghislaine puisse la chanter.

On a commencé à co-composer. C'est intéressant parce que moi, mes influences sont plus classiques. Jon, ses influences sont plus blues. Donc c'est un beau mélange. Ghislaine Doté

À sa deuxième participation au concours Pacifique en chanson, en mai dernier, le groupe a remporté la palme en plus d'obtenir le prix de la presse qui souligne la meilleure présence sur scène.

Sympa César (Alberta)

Sympa César, auteur-compositeur-interprète, représentera l'Alberta au 30e Chant'Ouest. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Après une première participation en 2016, Sympa César a fait l’unanimité au concours musical albertain en juin dernier en remportant le prix du public et le grand prix du jury. Depuis quelques années, l'auteur-compositeur-interprète continue de nourrir sa passion pour les mélodies, tout en poursuivant en parallèle des études en éducation et en s'impliquant dans la communauté francophone. Il joue un éventail d'instruments, dont le piano, qu'il a découvert à un très jeune âge.

Ses sensibilités musicales le portent vers les courants indie et folk, qu'il marie à des sonorités plus funk. Il commence à explorer un peu plus ce style musical, parce que c’est quand même quelque chose que j’aime et qui m’amuse , confiait-il en entrevue en juin dernier, ajoutant qu'il se plaît enfin à chanter ses propres chansons.

Depuis longtemps, je me résignais à l’écriture, mais maintenant je veux miser sur plus de musique et plus de scène, c’est maintenant que ça se passe. Sympa César

Le gala Chant'Ouest a lieu le 19 septembre à 19 h 30 à La Cité Francophone à Edmonton. Le spectacle sera diffusé dans le cadre d'une émission spéciale audio diffusée dès 19 h sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE et sur le web.