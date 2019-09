Saint-Pie-X : des retards dans le transport scolaire depuis la rentrée

Notre journaliste qui était sur place, mardi matin, a constaté qu’il était 8 h 10 lorsque les derniers élèves sont entrés dans l’enceinte de l’école, soit 15 minutes après le début des cours.

En cause : le transport scolaire. L’école Saint-Pie-X n’étant pas prête, les quelque 200 élèves de l’établissement doivent prendre un autobus qui les conduit au pavillon La Relance, situé quelques kilomètres plus loin.

À l'origine, aucun autobus n'avait ce parcours à leur horaire. Une mesure spéciale qui prend donc plus de temps que prévu.

Il faut comprendre que l’école Saint-Pie-X est principalement composée d’élèves marcheurs. Il y a un seul transport qui est associé à cette école-là , explique Édith Pelletier, directrice générale de la Commission scolaire des Sommets.

Un fonctionnement « pas optimal »

Notre besoin, c’est de cueillir les élèves à l’école Saint-Pie-X et les amener à la Relance en utilisant nos parcours qui sont déjà existants. On a essayé de faire ça et on s’est rendu compte que notre fonctionnement n’était pas optimal , continue-t-elle.

D’après ses dires, les retards seraient dus, en partie, aux travaux qui ont actuellement lieu au centre-ville de Magog.

Elle assure que la commission scolaire dispose désormais d’un autobus supplémentaire.

On va pouvoir avoir un transport unique pour ces élèves-là. Édith Pelletier, directrice générale de la Commission scolaire des Sommets

L’autobus arrivera à l’école Saint-Pie-X sans passer par une autre école , assure-t-elle.

On est en contact avec une commission scolaire voisine qui est propriétaire de ses propres autobus et ils viennent de mettre à notre disposition un autobus dont ils n’ont plus besoin. Là, on est à la recherche d’un chauffeur et j’ai bon espoir qu’on n’aura plus de retards le matin , souligne-t-elle.

Le syndicat craint des retards dans l’avancement des travaux

Alors que la commission scolaire est très optimiste quant à la fin des travaux qui devraient se terminer d’ici le mois d’octobre, le syndicat des enseignants ne partage pas le même enthousiasme.

Il faut se rappeler que c’étaient des travaux qui devaient durer deux mois, pendant l’été. Richard Bergevin, président du syndicat de l’enseignement de l’Estrie.

À la dernière minute, la commission scolaire a décidé de prolonger jusqu’à fin octobre , déplore Richard Bergevin, président du syndicat de l’enseignement de l’Estrie. Ce n’est pas la situation idéale .

Ce dernier craint que la situation s'étire et occasionne des problèmes notamment pour les jeunes qui se trouvent dans des classes modulaires à l'extérieur.