Les enfants peuvent jouer en sécurité dans la moitié des rues de Nédélec

La petite municipalité de Nédélec au Témiscamingue adhère au programme « Dans ma rue, on joue ! » Il s'agit d'un projet déployé dans plusieurs municipalités du Québec qui identifie une des rues où les enfants et adultes peuvent jouer librement en toute sécurité.

À Nédélec, il y a au total cinq rues. Deux sont maintenant inscrites au programme « Dans ma rue, on joue!»

Le projet a été initié en 2016 par la Ville de Beloeil pour encourager les jeux libres dans les rues, en toute sécurité. Depuis, d'autres municipalités y adhèrent comme celle de Nédélec.

On a adapté notre réglementation pour permettre de jouer dans la rue. Ça nous a aussi demandé d'adapter la signalisation. Nous avons ajouté des panneaux pour dire «Dans ma rue, on joue» et on a créé un code de conduite , explique la mairesse, Lyne Ash.

Des affiches ont été posées afin de signaler que les rues sont dédiées au jeu. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La municipalité de Nédélec compte tout près de 400 résidents. Des craies et des cordes à danser ont été mises à la disposition des enfants.

Le conseil prône la cohabitation entre les automobilistes et les utilisateurs. On a quand même beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer à Nédélec pour la tranquillité et la facilité d'élever leurs enfants. C'est important pour nous de leur offrir un cadre sécuritaire , ajoute la mairesse.

Initiative approuvée par les résidents

Les parents saluent le projet, comme en témoigne Julie Robitaille, mère de cinq enfants.

Je trouve ça important! Il y a des enfants qui se promènent en vélo, en boîte à savon, en skateboard. Je trouvais ça important pour la sécurité des enfants , dit-elle.

La municipalité souhaite pousser le projet encore plus loin en aménageant une autre rue dédiée à des courses de boîtes à savon.