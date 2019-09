Equifax s’alarme du nombre de jeunes prêts à mentir sur leur demande de prêt hypothécaire

La directrice de l’aide aux consommateurs d’Equifax, Julie Kuzmic, s’en inquiète. Mentir sur son revenu lorsqu’on demande un prêt hypothécaire est une fraude, rappelle-t-elle. C’est aussi une pente dangereuse pour ceux qui se retrouvent à faire le grand écart pour rembourser leur emprunt.

Par ailleurs, 19 % des 18-34 ans reconnaissent avoir menti sur leur demande de prêt hypothécaire et 23 % considèrent que cette fraude ne fera pas de victime.

Dans l’ensemble de l’échantillon, 12 % des personnes interrogées ont dit avoir falsifié leur revenu pour obtenir un prêt hypothécaire et 16 % pensent que cela ne portera pas à conséquence.

Pourtant, Julie Kuzmic prévient qu’une personne qui ne parvient pas à rembourser un emprunt peut faire face à des poursuites judiciaires.

Enfin, Equifax a trouvé que plus de la moitié des sondés ne vérifiaient pas leur cote de crédit avant de demander un prêt hypothécaire. Or, c’est sur la base de ce nombre et sur le revenu du candidat que le prêteur s’appuie pour accorder ou non un prêt.