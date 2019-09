Déception chez les verts, Wolseley vote NPD

Leur candidat David Nickarz avait terminé deuxième dans Wolseley en 2016. Moins de 400 voix le séparaient du néo-démocrate Rob Altemeyer.

Le Parti vert a présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, mais Wolseley était identifiée comme la seule pouvant permettre au parti écologiste de remporter son premier siège au Manitoba.

Cette dernière a toutefois choisi d'élire la néo-démocrate Lisa Naylor.

Le chef du parti, James Beddome, a présenté sa candidature dans Fort Rouge où il affrontait le chef du NPD, Wab Kinew.

Se tourner vers l'avenir

Le parti regarde à présent vers le futur.

« On ne fait que commencer. On comprend comment faire peur aux autres partis. Ils commencent à utiliser nos idées. C’est bien, il n’y a pas de brevet sur les bonnes idées. Je suis certain que tôt ou tard, nous verrons un gouvernement vert au Manitoba et au Canada », assure James Beddome.

Les verts ont mené une campagne modeste, à la hauteur de leurs moyens. Pour l'analyste politique Roger Turenne, ce manque d'argent a des effets sur la campagne.

« Jame Beddome, je ne sais s'il fait du bénévolat. Il est chef du parti depuis longtemps et il fait ça bien, mais il doit vivre à côté. Il est avocat de profession », souligne l'expert.