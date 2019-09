Important déversement de diesel à Sherbrooke

L'événement est survenu lorsque le véhicule, qui circulait sur le chemin Godin, a tourné à l'intersection menant à la rue Henri Labonne. La semi-remorque a débordé de la chaussée et est restée coincée dans le fossé. C'est là que le réservoir de diesel a été défoncé , explique Alexandre Groleau, chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

On l’a endigué et on l’a récupéré. Là, ce qu’il nous reste à faire, c’est de nettoyer la chaussée et de remorquer le camion pour libérer la chaussée , continue-t-il.

Pour des raisons de sécurité, la rue Henri Labonne a été fermée jusqu’au carrefour giratoire du boulevard René-Lévesque.

La circulation était tout de même ouverte dans les deux sens sur le chemin Godin, avec une seule voie au coin d’Henri Labonne.

Il y a de l’huile sur la chaussée. On ne veut pas faire circuler les véhicules là-dessus , continue Alexandre Groleau.

Une réouverture de la chaussée est prévue aux alentours de 16 heures.

Au moment d’écrire ces lignes, les pompiers étaient sur les lieux en compagnie de la Division de l’environnement de la Ville de Sherbrooke pour récupérer la matière dangereuse.

La voirie et les contrôleurs routiers se dirigeaient sur les lieux pour nettoyer la rue.