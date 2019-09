Le gouvernement de l’Ontario finance un organisme communautaire de lutte contre le suicide

La vice-première ministre et ministre de la Santé Christine Elliott a annoncé l'octroi de 3 millions de dollars pour financer le projet Now, qui vise à éliminer le suicide chez les enfants et les jeunes du Mississauga.

Le projet Now, qui crée un partenariat de ressources intersectorielles de la santé et des services sociaux, appuiera des initiatives de prévention du suicide et de santé mentale , notamment en finançant des organismes partenaires de la région, selon le communiqué de presse.

On ne sait cependant pas encore si les fonds engagés sont de l’argent frais ou s’ils font partie de mesures annoncées précédemment.

La ministre Elliott a fait l’annonce en compagnie des ministres Stephen Lecce et Todd Smith, dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide.