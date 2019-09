1,3 M$ de plus annuellement pour les organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a fait l'annonce de cette aide financière mardi à Rivière-du-Loup.

C'est le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent qui déterminera, au cours des prochaines semaines, les montants qui seront distribués aux 119 organismes touchées par cette annonce.

Selon l'agente de liaison pour la TROCTable régionale des organismes communautaires , Julie Proulx, les demandes formulées aux organismes communautaires ne cessent d'augmenter dans la région.

On veut changer la société, on ne veut pas que le problème perdure. On veut agir sur les causes. Ça demande un travail d'arrache-pied.

Julie Proulx, agente de liaison pour la Table régionale des organismes communautaires