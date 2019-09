Rejeté par le PLC, Raymond Bernier se lance comme indépendant

Je vais porter le message des gens vers un gouvernement. Ça va être ça mon travail, lance celui qui aspire à représenter les citoyens de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île-d'Orléans-Charlevoix au terme de la campagne électorale qui sera déclenchée mercredi.

Élu à trois reprises (2003, 2008, 2014) comme député provincial sous la bannière du Parti libéral du Québec, Raymond Bernier avait choisi de ne pas se présenter à nouveau lors de la dernière campagne.

Aujourd'hui, il affirme qu'il a toujours le désir de servir la population. Il sait que se faire élire comme candidat indépendant ne sera pas une mince tâche, mais il cite des cas comme André Arthur et Gilles Bernier pour démontrer que c'est possible.

M. Bernier ne digère toujours pas le rejet de sa candidature par le PLC. Il soutient qu'il était le seul candidat à avoir soumis tous les documents requis à temps.

Ça fait déjà 10 mois que je fais de l'organisation avec l'association (de circonscription), que je fais du financement, que je fais du porte-à-porte, que je fais du membership .

Pourtant, le 22 août dernier, il a reçu une lettre du de la coprésidente de la campagne nationale du PLC, Sylvie Paradis. La missive l'informait que le comité du feu vert n'avait pas retenu sa candidature, sans plus de détails.

Il dit avoir tenté d'obtenir des réponses. Or, personne ne lui en fournit. Est-ce que c'est un critère d'âge? Est-ce que c'est un critère d'expérience? Est-ce que c'est un critère de sexe? Est-ce que c'est le profil ? .

Ce n'est pas un comité comme ça qui va venir me museler et qui va m'empêcher de travailler pour servir la population.

Ce comité du feu vert , qu'il qualifie volontiers de « comité obscur », ne constitue ni plus ni moins qu'un manque de respect envers les militants du PLC, selon M. Bernier.

J'étais extrêmement déçu de la façon dont on ne respecte pas les militants et les militantes. La base d'un parti, c'est avec ses membres , rappelle-t-il.

Si on doit les écouter pour formuler des programmes électoraux, on doit encore plus les écouter dans le choix de leurs candidats!

Raymond Bernier