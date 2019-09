Des premiers romans étonnants

Il arrive que de premières œuvres fassent une entrée fracassante sur la scène littéraire et que des primo-romanciers et romancières n'aient absolument rien à envier à leurs collègues ayant plus d'expérience. Pour les lectrices et lecteurs, après la découverte d'un style et d'un souffle nouveaux vient l'impatience de lire la suite.

La couverture du livre « Marx et la poupée » de Maryam Madjidi

Maryam Madjidi (Héliotrope)

« Par des anecdotes et des souvenirs épars, l’autrice livre un récit puissant sur l’ambivalence de vivre avec deux cultures et la difficulté de les fusionner. Avec une plume honnête, intimiste et lucide, elle dépeint l’attachement viscéral à ses origines et le désarroi de laisser place à une nouvelle vie après l’exil. Maryam Madjidi se met à nu et franchit avec grâce le mur des statistiques afin d’offrir ses mots et sa réalité d’enfant de l’immigration. »

Chantal Fontaine, Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

La couverture du livre « Encabanée » de Gabrielle Filteau-Chiba

Gabrielle Filteau-Chiba (XYZ)

« Tout laisser pour mieux recommencer. Loin de la ville. De la pollution. De la consommation à outrance. Un pari un peu fou que celui d’Anouk, qui a quitté Montréal en vendant tout ce qu’elle possédait pour se réfugier dans une cabane au fond des bois, dans l’hiver rude et froid de Kamouraska. Sans eau ni électricité. Elle a fait ainsi le pari de vivre libre et indépendante. Un roman sobre, engagé et poétique, agrémenté de jolis dessins griffonnés par l’autrice qui ajoutent à l’authenticité du récit. »

Mélanie Langlois, librairie Liber (New Richmond)

La couverture du livre « Je n'ai jamais embrassé Laure » de Kiev Renaud

Kiev Renaud (Leméac)

« Trois voix nous racontent une magnifique histoire d’amitié dans laquelle se cache une histoire d’amour. Florence nous amène dans un état d’âme où le jeu amusant de faire comme si devient un désir plus grand que nature. Cassandre porte en elle, sans trop le comprendre, toute la relation entre sa mère et Laure. À travers la voix de Laure, cette histoire prend tout son sens et nous émeut. Avec un talent exceptionnel, l’autrice nous raconte peu et tout, obligeant le lecteur à assembler tous les morceaux. Il s’agit là d’un petit chef-d’œuvre en littérature. »

Lise Chiasson, Librairie Côte-Nord (Sept-Îles)

La couverture du livre « Saufs » de Fannie Loiselle

Fannie Loiselle (Marchand de feuilles)