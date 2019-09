Voir les éoliennes autrement dans la Péninsule acadienne

Le regroupement a eu vent du projet de parc éolien de 20 mégawatts de l'entreprise Naveco, à Anse-Bleue. Or, il s'agit de s'assurer que l'exploitation de l'importante ressource du vent, dans la Péninsule acadienne, entraîne des retombées importantes pour la population locale.

Une éolienne de l'entreprise néo-écossaise Emera. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Puisque Anse-Bleue est un district de services locaux (DSL), cela pose une difficulté aux yeux du collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement.

La coprésidente du regroupement, Christine Lemay, est d'avis que les élus de la région doivent étudier cette question et s'exprimer à ce sujet.

On veut s'assurer que notre communauté soit mieux après que le projet soit réalisé qu'avant, explique-t-elle. On trouve qu'il y a un problème d'interlocuteur en fait. Étant donné que notre territoire est divisé en plein de petits morceaux, ça prend un interlocuteur qui va rassembler tous ces morceaux-là pour pouvoir négocier une entente qui soit intéressante avec les compagnies privées qui veulent installer des éoliennes. On n'a de confirmation qu'il y a une entité qui soit communautaire qui discuterait avec cette entreprise-là pour s'assurer qu'il y ait des retombées positives dans la communauté.

Éolienne Photo : Radio-Canada

Ainsi, Imaginons la Péninsule acadienne autrement a fait parvenir une lettre au président de la Commission des services régionaux, Oscar Roussel, pour lancer une réflexion et responsabiliser les élus et divers représentants.

La Commission des services régionaux s'occupe notamment d'urbanisme, d'aménagement du territoire.