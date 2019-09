4 millions pour l'inclusion sociale des aînés de la grande région de Québec

L'Institut sur le vieillissement et la participation des aînés de l'Université Laval va piloter le projet qui implique sept facultés.

La recherche porte sur les enjeux économiques et sociaux qui concernent les ainés de 65 ans et plus qui vivent des situations d'exclusion.

Selon le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, trois défis se posent : l'âgisme, les abus et l'abandon.

De plus en plus d'aînés

Des réalités qui vont toucher de plus en plus d'individus, explique le ministre Duclos.

« Juste dans la communauté métropolitaine de Québec, il y a à peu près 153 000 aînés, soulève-t-il. C'est à peu près 19 % de la population totale. On sait que d'ici à 2031, au Canada, on va être autour de 25 %, mais on risque fort d'être plus haut que 25% dans la grande région de Québec ».

La communauté métropolitaine de Québec comprend les villes de Québec, Lévis, les MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de l'Île-d'Orléans.