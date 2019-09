Stimuler l'entrepreneuriat à Listuguj

Près de 80 personnes de la communauté participent à des ateliers sur le marketing et l'art de présenter son entreprise.

Une équipe de spécialistes est sur place pour accompagner ces entrepreneurs dans leur projet.

Le chef de la Première Nation, Darcy Gray, explique que c'est l'occasion de présenter les ressources mises à la disposition de la communauté. L'objectif est de rassembler ceux et celles qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. On est prêt à travailler avec eux pour les appuyer et réaliser leurs rêves , dit-il.

La rencontre s'est ouvert mardi matin avec un atelier sur l'entrepreneuriat féminin.

C'est l'occasion d'en savoir plus sur le soutien offert par la Société de crédit commercial autochtone, Accès Micro-Crédit Gaspésie, ainsi que Services aux Autochtones Canada.

Le tourisme comme pôle économique

Ce premier symposium permettra également de lancer le nouveau projet Tourisme Listuguj mercredi.

Celle qui chapeaute l'initiative, Paige Isaac, indique que la population sera consultée au cours des prochains mois afin d'évaluer la faisabilité de certains projets touristiques et de dresser un portrait du tourisme dans la municipalité.

Mme Isaac affirme qu'un comité sera créé bientôt. On sait qu'il y avait beaucoup de visiteurs quand il y avait le phare de Listuguj. Maintenant que c'est fermé, on ne sait pas. On veut collecter cette information. On n'a rien maintenant, on n'a pas de service , précise-t-elle.

On veut que les touristes arrêtent à Listuguj. Paige Isaac, agente de développement touristique de Listuguj

Une partie de la Route Micmac, à Listuguj. Photo : Radio-Canada

Listuguj souhaite profiter de l'important achalandage touristique que connaissent la Gaspésie et les provinces maritimes pour inciter les visiteurs à explorer la communauté micmaque.

M. Gray espère voir plusieurs projets se concrétiser au cours des trois prochaines années. Que ce soit quelque chose qui met l'accent sur l'environnement, la rivière, les sentiers dans le bois qu'on a déjà. Comment pourrait-on utiliser ça pour améliorer le tourisme?

Le budget pour ce projet s'élève à 400 000 dollars sur une période de trois ans, indique la responsable du projet.

Il s'agit d'une collaboration entre Développement économique Canada pour les régions du Québec, le Secrétariat aux affaires autochtones et The Listuguj Mi'gmaq Government.