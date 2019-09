Une première année réussie pour le Centre Avenir à Moncton

La Ville de Moncton prévoyait que la construction de 113 millions de dollars aurait des répercussions positives sur le centre-ville. Un an plus tard, elle est en état de le constater.

Au cours de 12 derniers mois, il y a eu plus de 160 événements au centre et 340 000 personnes ont franchi les portes.

Le centre a dépassé nos attentes , ajoute-t-elle, les commerces ont connu du succès aussi, on entend souvent parler de restaurants qui sont occupés .

Elle indique que les permis de construction ont aussi augmenté considérablement en raison de la revitalisation que le nouveau centre a amenée au centre-ville.

Selon elle, la nouvelle infrastructure et le partenariat avec le groupe SMG ont permis à la ville de recevoir plus d’événements d’envergure qu’auparavant.

Lors de l’ouverture, plusieurs citoyens ont critiqué l’absence de stationnement sur les lieux.

Afin de convaincre la communauté qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter, la municipalité a mis en place le site internet mameilleureoption.ca, afin de faciliter la planification des déplacements.

Pour la première fois, les gens devaient réfléchir avant d’entrer dans la voiture, à savoir où stationner, si on prend la voiture, si on fait du covoiturage, si on prend le vélo ou si on embarque dans un autobus de Codiac Transpo.

Isabelle LeBlanc, directrice des communications à la ville de Moncton