Début de la chasse à l'orignal sur la réserve faunique Duchénier

Au Québec, il n'est pas permis de chasser dans la période comprise entre une heure et demie après le coucher du soleil et une heure et demie avant son lever.

D'ici au 17 octobre, les chasseurs pourront abattre un orignal par groupe de deux à quatre chasseurs.

Le directeur général de la Réserve faunique Duchénier, Maxime Gendron, estime que la chasse sera bonne cette année puisque le territoire présente une haute concentration d'orignaux.

On est supérieur à 20 orignaux au 10 km², sur les zones du Bas-Saint-Laurent. [...] Il y a des secteurs au Québec où ce n'est même pas un [orignal] au kilomètre carré. Maxime Gendron, directeur général de la Réserve faunique Duchénier

Il est permis, sur cette réserve, de prélever un mâle, un veau ou une femelle par année.

Au contraire, les autres territoires de chasse du Bas-Saint-Laurent ne permettent qu'une année sur deux l'ouverture de la chasse à toutes les catégories d'orignaux.

Avec les informations de Louis Lessard