Deux candidats verts disent ne plus se souvenir de leur opposition à l’avortement

Le PV soutient que Mark Vercouteren qui se présente dans la circonscription ontarienne de Chatham-Kent-Leamington et Macarena Diab, qui veut être élue dans la circonscription québécoise de Louis-Hébert, ne se souviennent plus de leur opposition à l'avortement.

En 2014, lorsqu’il était candidat provincial, dans un questionnaire de la Campagne pour la vie du Canada, un groupe anti-avortement, Mark Vercouteren a répondu non à la question : « Croyez-vous qu’il y a des circonstances qui permettraient à une femme d’avoir droit à un avortement? »

Il se disait aussi opposé au financement public de l’avortement et favorable à des lois qui protégeraient les employés du milieu de la santé qui refuseraient de pratiquer des actes violant leurs libertés religieuses.

« Mark ne se souvient pas d'avoir répondu au sondage et ne tolérerait jamais de rouvrir le débat sur l'avortement, soutient Rosie Emery, attachée de presse du Parti vert. Il n'est certainement pas pro-vie. »

Pour sa part, Macarena Diab a écrit, en 2008, sur le groupe Facebook OUI À LA VIE - Non à la loi de l’avortement (SÍ A LA VIDA - No a la ley del aborto), que l’avortement est le « plus grand ennemi de la paix », citant Mère Thérésa.

« Macarena Diab ne se souvient pas avoir posté sur ce groupe Facebook, explique Mme Emery. C'était il y a 11 ans, quand elle était adolescente. Elle a toujours été fortement pro-choix. »

Macarena Diab a plus tard relayé la position officielle du PV dans une publication sur sa page Facebook où elle écrit qu' il n’y a aucune chance qu’un représentant élu du Parti vert ne rouvre un jour le débat sur l’avortement et que tous les candidats verts appuient le droit des femmes à disposer de leurs corps .

Les deux candidats sont donc toujours autorisés à se présenter pour le parti aux élections du 21 octobre.

Le Parti vert a indiqué plus tôt cette semaine que des personnes opposées à l’avortement ne seraient pas « autorisées à se présenter sous la bannière verte ».

Lundi, Elizabeth May a affirmé dans une entrevue à l'émission Power & Politics de CBC, qu’elle n'empêchera pas ses députés qui seraient élus le 21 octobre de rouvrir le débat sur l'avortement.

À la suite de l'entrevue, le Parti vert du Canada a émis un communiqué soulignant que sa politique est, et a toujours été, qu'« une femme a droit à un avortement sécuritaire et légal ».

Le parti ajoutait qu’il n'y a « aucune chance qu'un représentant élu de notre parti rouvre un jour le débat sur l'avortement. Au cours de notre processus de sélection, nous nous assurons que tous nos candidats et candidates soient entièrement d'accord pour dire que le débat sur l'avortement est clos au Canada. »

Le Bloc québécois et le NPD ont sauté sur l’occasion lundi sur les médias sociaux. Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice a souligné que cette position était la même que celle du chef conservateur Andrew Scheer.

Il y a quelques jours, le Parti conservateur avait dû se défendre de vouloir rouvrir le débat sur l'avortement.