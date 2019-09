Apple dévoile ses nouveaux modèles d'iPhone

Les successeurs des modèles haut de gamme des téléphones de la marque à la pomme, l’iPhone XS et sa version grand format iPhone XS Max, sont attendus.

Ceux-ci devraient notamment être équipés d'un troisième capteur — un objectif à très grand angle — à l'arrière. Il servirait entre autres à faciliter la prise de photo de paysages.

Un nouveau modèle d’entrée de gamme qui remplacera l’iPhone XR devrait aussi être dévoilé. Il aurait un écran à cristaux liquides de plus basse résolution que celui des autres modèles et deux caméras à l'arrière.

Ces nouveaux appareils seront présentés alors que les ventes d’iPhone ont diminué de façon importante. Apple a annoncé, à la fin de juillet, que ses ventes avaient glissé de 12 % au troisième trimestre de 2019.

L'iPhone a cédé une place dans le palmarès des ventes de téléphones intelligents cette année, tombant en quatrième position des ventes mondiales. Apple est à la remorque du géant coréen Samsung et des marques chinoises Huawei et Oppo à ce chapitre.

L’entreprise de Cupertino mise de plus en plus sur les services, comme sa plateforme d’écoute de musique en continu Apple Music et sa carte de crédit Apple Card, pour engranger des profits.

Des dates de lancement pour les nouveaux services par abonnement

Apple a débuté sa conférence en présentant son service de jeux vidéo, Apple Arcade. Son lancement est prévu pour le 19 septembre.

Le service sera accessible à même l'App Store sur iPhone, iPad et sur les ordinateurs Mac et coûtera 4,99 $ américains par mois pour un abonnement familial.

De nouveaux jeux, tous exclusifs aux plateformes d'Apple, seront ajoutés à tous les mois.

Des éditeurs de jeux vidéo connus, dont Capcom et Konami, ont présenté des titres qui seraient disponibles sur Apple Arcade. Une nouvelle version du jeu d'arcade classique Frogger figure parmi eux.

Apple TV +, le service de diffusion en continu d'Apple, sera disponible dès le 1 novembre et proposera une gamme de productions originales.

Il coûtera lui aussi 4,99 $ américains par mois pour un abonnement familial. Un abonnement gratuit d'un an sera offert aux acheteurs de nouveaux iPhone, iPad et ordinateurs Mac.